جامعة عين شمس ضمن المراكز المعتمدة للتسجيل لاختبار الأيلتس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك وفقا لبيان نشرته جامعة عين شمس على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" اليوم الأربعاء. وتقدم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس بخالص التهنئة للدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن جامعة عين شمس. وأشاد المجلس الثقافى البريطانى بجامعة عين شمس وكلية الألسن كأحد أقدم وأشهر الكليات المرموقة فى المنطقة، ومن المقرر أن يعقد أول اختبار بكلية الألسن يوم السبت الموافق 23 يوليو 2022. وستعود ورش العمل الشهرية لاختبار الأيلتس أيضا بكليات الجامعة ابتداء من الشهر المقبل علما بأن ورشة العمل القادمة ستكون بمقر كلية الزراعة جامعة عين شمس ضمن برامج التعاون مع المجلس الثقافى البريطانى. وللاطلاع على المراكز المعتمدة من المجلس الثقافى البريطانى، نرجوا زيارة الموقع التالى: https://www.britishcouncil.org.eg/.../authorised وللتسجيل لأختبار الأيلتس، نرجوا زيارة الموقع التالى:

https://ieltsregistration.britishcouncil.org

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