ملامح الطقس خلال أسبوع.. الأرصاد تحذر جنوب الصعيد

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "استمرار الأجواء الحارة لمدة أسبوع قادم على الوجه البحرى والقاهرة، وثبات فى الأحوال الجوية خلال الفترة القادمة حيث سجلت اليوم محطة أرصاد القاهرة 33 درجة، وتبقى هذه الدرجة ثابتة خلال هذا الأسبوع مع ارتفاعات طفيفة تصل إلى درجة أو درجتين".

وأضافت: "تبقى الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد نهارا معتدلة ليلا وتنشط الرياح على جنوب البلاد خلال فترة التنبؤ".

طقس الاسبوع القادم

وكشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء على جميع أنحاء الجمهورية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويسود ليلا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية، فيما تنشط الرياح على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.