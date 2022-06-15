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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /704465/محمد-صلاح-نجم-ليفربول-يحتفل-بعيد-ميلاده-الـ30

يحتفل محمد صلاح نجم ليفربول بعيد ميلاده الثلاثين، اليوم الأربعاء، حيث ولد في 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما بدأ محمد صلاح نجم ليفربول مشواره مع المقاولون العرب، قبل أن ينتقل فى صيف 2012 إلى نادى بازل السويسرى، وقدم "الفرعون المصرى" مستويات رائعة مع بازل، وحصد معه لقب الدورى السويسرى "مرتين".

محمد صلاح مع بازل

حيث خاض محمد صلاح 47 مباراة مع بازل فى الدورى السويسرى سجل خلالها 9 أهداف ونجح فى صناعة مثلها، فيما خاض 6 مباريات فى بطولة كأس سويسرا سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين .

بطولات محمد صلاح مع ليفربول

كأس الرابطة الإنجليزية 2021-2022.

كأس الاتحاد الإنجليزي 2021-2022.

الدوري الإنجليزي 2019-2020.

كأس العالم للأندية 2019.

السوبر الأوروبي 2019.

دوري أبطال أوروبا 2018-2019.

صلاح الأفضل في ليفربول

حصل صلاح على جائزة الأفضل في ليفربول، بعدمال قدم أداء استثنائي رفقة الفريق الانجليزي خلال هذا الموسم، وكان على مقربة من كتابة التاريخ في حالة تتويجه رفقة الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الانجليزي.

أرقام صلاح هذا الموسم

استطاع صلاح أن يقدم أداءاً فردياً استحق عليه الإشادة من الجميع، فقد حصل على جائزة لقب هداف الدوري الانجليزي مناصفة مع الكوري هيونج مين سون، حيث سجل كلاهما 23 هدف.

بالإضافة للقب هداف الدوري الإنجليزي، فالفرعون المصري هو أكثر من صنع أهداف في البريميرليج، بواقع 15هدفاً في الموسم، هذا إضافة عن تسجبله 8 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي عبر فيها الفريق للدور النهائي ولكن خسروا أمام فريق ريال مدريد بنتيجة هدف دون رد.

نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد

و توج فريق ريال مدريد بطلًا لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فريق ليفربول بهدف مقابل لا شيئ ، في المباراة التي أقيمن بالعصامة الفرنسية باريس، وسط حضور جماهيري يقدر بـ 80 ألف مشجع.

وتقدم فينسيوس جينور لريال مدريد في الدقيقة 59، من عمر المبارة.

وانتهت أحداث المباراة الأول لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ريال مدريد وليفربول، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور 80 ألف متفرج تقريبًا.

وشهدت أول نصف ساعة سيطرة واضحة لفريق ليفربول، الذي أضاع 3 فرصة محققة للتسجيل عن طريق محمد صلاح وساديو ماني، الذي سدد الكرة في القائم الأيمن لحارس فريق ريال مدريد في الدقيقة 20، في أخطر فرص اللقاء على الإطلاق، قبل أن يعود فريق ريال مدريد إلى المباراة في نهاية الشوط الأول، حيث سجل كريم بنزيما هدفًا في الدقيقة 45، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني تألق كورتوا وتصدى لفرصة هدف محققة من محمد صلاح في الدقيقة 68 من عمر المباراة، إضافة إلى تصديه فيما بعد لمجموعة كبيرة من الفرصة المحققة لفريق ليفربول.