انت الان تتابع تفاصيل خبر اليوم..سحب قرعة نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الأندية المصرية المحترفة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /704464/اليومسحب-قرعة-نصف-نهائي-بطولة-كأس-الرابطة-الأندية-المصرية-المحترفة

تقام اليوم الأربعاء، رابطة الأندية المصرية المحترفة مراسم سحب قرعة نصف نهائي ونهائي بطولة كأس الرابطة الأندية المصرية المحترفة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية ظهراً في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح فريق غزل المحلة في تصدر المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، ليتأهل إلى الدور الثاني رفقة فريقي الاسماعيلي وفيوتشر متصدري المجموعتين الأولى والثانية.

مواعيد مباريات الزمالك

الجولة الـ20 الأهلي والزمالك يوم 19 يونيو القادم باستاد السلام.

الجولة الـ21 الزمالك والإسماعيلي يوم السبت 28 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ22 البنك الأهلي والزمالك يوم الأربعاء 22 يونيو باستاد المقاولون العرب في السابعة مساء.

الجولة الـ23 الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء 28 يونيو باستاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء.

نتيجة مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي

فاز نادي الزمالك على فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، على ستاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الإسماعيلي قد نجح فريق نادي الإسماعيلي من إدراك التعادل في شباك نادي الزمالك عن طريق باهر المحمدي في الدقيقة 61 من ركلة جزاء احتسبها الحكم إبراهيم نور الدين على مدافع الفريق الأبيض محمود علاء.

وبعده بدقيقة واحدة، أحرز البديل عمر السعيد هدف التقدم لصالح نادي الزمالك، عن طريق عرضية من اللاعب أحمد سيد زيزو، في الدقيقة 63، لتصبح النتيجة 1-2 للزمالك.

وكان قد أنهى نادي الزمالك الشوط الأول من مباراته أمام فريق الإسماعيلي بتقدمه بهدف مقابل لا شيئ، في المباراة التي تقام على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم نادي الزمالك على الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيئ عن طريق اللاعب أشرف بن شرقي في الدقيقة 41 من عمر المباراة، التي تقام الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.