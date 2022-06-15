طقس اليوم.. ثبات الحرارة وظاهرة جوية تصل إلى القاهرة الكبرى

جدة - نرمين السيد - وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويسود ليلا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية، فيما تنشط الرياح على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

الإسكندرية 28 21

وادى النطرون 32 22

طنطا 32 21

شبين الكوم 32 22

دمنهور 31 21

بلطيم 28 20

مطروح 27 20

السلوم 30 21

سيوة 34 21

بورسعيد 29 21

دمياط 28 22

الزقازيق 33 22

المنصورة 32 21

الإسماعيلية 33 23

السويس 33 23

العريش 29 21

رفح 29 20

رأس سدر 36 24

نخل 33 17

نويبع 35 25

طابا 34 24

كاترين 29 17

الطور 36 24

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 39 28

مرسى علم 39 27

الفيوم 34 22

بني سويف 34 23

المنيا 35 23

أسيوط 36 24

سوهاج 37 25

قنا 38 25

الأقصر 39 26

أسوان 40 27

إدفو 40 27

أبوسمبل 40 27

الوادى الجديد 39 26

شلاتين 36 24

أبو رماد 34 24

حلايب 33 23

رأس حدربة 32 24