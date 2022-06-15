الإفتاء توجه نصيحة جديدة.. الخير فى 5 أشياء

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء: "الخير فى خمسة أشياء: "غنى النفس.. كف الأذى.. كسب الحلال.. تقوى الله.. الثقة بالله".

وكانت دار الإفتاء قد كشفت عن حكم شراء الأضحية بالتقسيط.

جاء ذلك، ردا على سؤال: "هل يجوز أن تقوم شركتنا، تيسيرًا على العاملين بالقطاع العام والحكومة وأصحاب المعاشات الراغبين فى التضحية فى العيد، بتحصيل الأضاحى لهم بالتقسيط عن طريق الشركات المتخصصة فى تربيتها وبيعها، فنكون واسطةَ تقسيطٍ بين الراغبين فى الشراء وبين هذه المنافذ؟".

وقالت الإفتاء: "إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فنفيد بجواز المعاملة المسؤول عنها، لأنه بيع بالتقسيط، وهو جائز شرعًا، وكذلك هناك جهة ممولة، وهى البنك، تُحَصِّل المبلغ بزيادة، وهذا لا شيء فيه، لأنه إذا توسطت السلعة فلا ربا".

وأضافت: "ولا يضر ذلك بالمضحى ولا بقبول أضحيته، والواحدة من البقر والجاموس والإبل تغنى عن 7 فى الأضحية والعقيقة والهدى الواجب والنفل، دون إفساد الحج بالجماع ففيه بدنة".