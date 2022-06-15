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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 03:53 صباحاً - محمد السيد - /704461/قرض-البنك-العربي-الأفريقي-بمليون-ونصف-لو-مرتبك-3-آلاف-قدم

وفر البنك العربي الأفريقي قرض بمليون ونص لدعم عملاء البنك العربي الأفريقي ممن يحتاجون القروض لانجاز احتياجاتهم خاصة أن فوائد البنك العربي الأفريقي على القروض تنافسية ومتميزة، ويوضح دوت الخليج تفاصيل تمويل المليون ونصف من البنك العربي الأفريقي الدولي والأوراق المطلوبة للتقديم.

قرض البنك العربي الأفريقي - حد الأدنى للتمويل الشخصي من البنك العربي الإفريقي إلى 15 ألف جنيه مصري. - الحد الأقصى للتمويل مليون ونصف جنيه مصري. - يوفر البنك العربي الأفريقي لعملائه مرونة في مدة سداد التمويل تصل إلى 120 شهرا تقدر بمدة تصل إلى 10 سنوات. - إمكانية زيادة قيمة التمويل خلال فترة السداد. - إمكانية تأجيل القسط حتى 3 مرات في العام الواحد. - إتاحة تقليل قيمة القسط عن طريق مد فترة السداد. - يقدم البنك العربي الأفريقي تأمين مجاني على الحياة طوال فترة سداد التمويل. الشروط المطلوبة للتقديم على قرض البنك العربي الأفريقي - فتح حساب في البنك العربي الأفريقي الدولي. - تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية. - يكون الحد الأدنى للراتب الشهري 3 آلاف جنيه. - ألا يقل سن الراغب في الحصول على القرض الشخصي عن 21 عاما. - ألا يزيد سن الراغب في الحصول على الوظائف عن 65 عاما عند تاريخ انتهاء التمويل. - يكون العميل قد تم تعيينه على الأقل لمدة 6 أشهر على الأقل في المكان الحالي الذي يعمل به. - يكون موظف براتب ثابت يعمل لدى مؤسسة مشتركة بخدمات دفع المرتبات بـ البنك العربي الأفريقي الدولي.

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