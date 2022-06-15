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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 02:43 صباحاً - محمد السيد - /704445/اليوم-إعادة-محاكمة-متهمين-لإنضمامهم-لجماعة-إرهابية

تنظر الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، إعادة محاكمة متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بعين شمس.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وغريب عزت، وسكرتارية احمد مصطفى.

إتهامات المتهمين

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وآخرين؛ تهم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون في القضية برقم 2609 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، والمقيدة برقم 137 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.

تأجيل محاكمة ١٣ شخصاً في قضية تهريب المهاجرين إلي ليبيا

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المتهمين بتهريب المهاجرين الي دولة ليبيا عبر الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية لجلسة 13 يوليو.

أمر الإحالة

وكشف امر الاحالة انه في غضون عام ٢٠٢٠ بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة هربوا واخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة عدد من المهاجرين بان دبروا انتقالهم من مصر الي دولة ليبيا تسللاً عبر الدروب الصحراوية ومنها الي دولة إيطاليا بحرا بواسطة قوارب صيد بالمخالفة للغرض المخصص لها بغرض الحصول علي كسب مادي مبالغ مالية حال كونهمجماعة اجرامية منظمة وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني ومن شانها تهديد حياة المجني عليهم للخطر.

المتهمين

واوضح امر الاحالة ان اسماء المتهمين هم كلاً من : اسلام م، ايمن م، هاني ع، حسني ع، عزب م، ياسر ف، عزيزة ش، سعد ف، عابر ع، احمد م ، هاني م، منتصر ر، حمد س.

ربة منزل تتزعم العصابة

وأشار امر الاحالة، ان التشكيل العصابي تتزعمهم ربة منزل تدعي الحاجه عزيزة وشهرتها عزة اشتركت مع اخرين في تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر الي دولة إيطاليا بحثاً عن فرصة عمل عن طريق العبور بدولة ليبيا بطريقه غير شرعية وذلك عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية

الهجرة غير الشرعية

واكد الرائد حازم ابو السعد، رئيس قسم الهجرة غير الشرعية، ان المتهمين يقومون بتهريب المهاجرين من مصر عن طريق السلوم ومن السلوم الي دولة ليبيا ومن ثم إلي إيطاليا .

تهريب المهاجرين

وأوضح رئيس قسم الهجرة غير الشرعية ، ان القائمين علي تشكيل تلك الجماعة هم كل من اسلام م . ع، وايمن محمد ع، وهاني عيد ج. وحسني ع ج، وعزيزه شوقي عبد العزيز وشهرتها الحجه عزه اخرين بتكوين جماعه اجراميه منظمه تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر الي ايطاليا بطرق غير شرعيه للعمل وذلك عبور بليبيا بطرق غير شرعيه عن طريق الصحراء والطرق والمدقات والدروب الجبلية ومنها بحرا عبر البحر الابيض مستخدمين مراكب للصيد غير امنه لنقل الاشخاص معرضين حياتهم للغرق والفقد مقابل مبالغ ماليه يتم توزيعها علي افراد الجماعة.