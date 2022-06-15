معهد البحوث الفلكية يعلن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فى بيان نشر على الصفحة الرسمية للمعهد على موقع التواصل اللاجتماعى فيسبوك، إنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن هلال شهر ذى الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو الجارى.

وأضاف: "يبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 32 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية"، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 32 - 37 دقيقة، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 23 – 43 دقيقة".

وتابع: "بذلك تكون غرة شهر ذى الحجة لعام 1443هـ فلكيا يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022، بينما تكون وقفة عرفات المباركة فلكيا يوم الجمعة الموافق 8 يوليو المقبل، ويكون عيد الأضحى المبارك يوم 9 يوليو 2022، والذى سيوافق يوم السبت.