محافظ الدقهلية: تقنين 5076 طلب تصالح حتى الآن

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع أيمن مختار، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة العمل بملف تقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة وملفات التصالح بحضور مسئولى التقنين والتصالح فى المراكز وديوان عام المحافظة.

وأشار إلى تلقى المحافظة 163 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء تم الانتهاء من فحص 16 ألفا منها وجارى الانتهاء من فحص باقى الطلبات من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض.

وأكد مختار، ضرورة دفع العمل بملفات التقنين والتصالح وسرعة الانتهاء من باقى الطلبات المقدمة فى هذا الشأن، موجها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة الاستمرار فى تنفيذ أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين من خلال تعزيز خدمات رفع القمامة وتحسين مستوى النظافة يوميا حتى يستشعر المواطنون الجهود المبذولة فى الشأن.

وشدد على ضرورة تعزيز الاستفادة من الأصول غير المستغلة فيما يعود بالنفع على المواطنين بتقديم خدمات متميزة لهم والعمل الجاد فى مواصلة تحصيل الرسوم والمستحقات الخاصة بالدولة وفى مقدمتها رسوم النظافة، فضلا عن ضرورة متابعة العمل بملف المتغيرات المكانية بكافة المراكز والتصدى الحازم للتعديات والأبنية المخالفة والتعامل معها فورا تنفيذا للقانون وحرصا على حقوق الدولة والمواطنين.

وأوضح أنه سيتم فى القريب العاجل إجراء حركة تنقلات وتغييرات جديدة لرؤساء المدن والمراكز والأحياء ونوابهم وفقا لتقييمات العمل ومعدلات الأداء فى جميع ملفات العمل نطاق المسئوليات المنوطة بكل رئيس مركز ومدينة وحى وكل من نوابهم.

ولفت إلى أهمية المرور الميدانى والاحتكاك المباشر بالمواطنين والاستماع لمشاكلهم والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم واتخاذ الإجراءات الفورية للعمل على حلها والاستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم وفقا لما هو متاح وتطبيق القانون بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على حقوق الدولة.