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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - كشف أهالى قرية الرجبية التابعة، لمركز السنطة، بمحافظة الغربية، تفاصيل ولادة عجل بثلاث عيون وفكين ولسانين ومخ واحد واذنين وهو ملك أحد المزارعين، وذلك في ظاهرة نادرة لم تحدث قبل سابق.

حيث قال أهل القرية، أن الغريب في الأمر هو ولادة عجل بثلاث عيون وفكين ولسانين في رأس واحدة، وتمت ولادته في الساعات الماضية بصورة طبيعية، وتم وضعة تحت الملاحظة لمدة أسبوع لحاجته إلى رضاعة مباشرة حيث يواجه صعوبة في البلع لوجود لسانين.

وأكد الدكتور أحمد الهواري طبيب بيطري، أن هذه الحالة تحدث بسبب نمو غير طبيعي للجنين و تحتاج إلى دراسة علمية، لافتا، أن الأم لن تعاني من أي عيوب خلقية وبصحة جيدة عقب ولادتها.

ولادة عجل بثلاث عيون وفكين بالغربية

وأشارت مديرية الطب البيطري بالغربية، أنه يجري حالياً دراسة الأسباب الحقيقية للعيب الخلقي لمولود العجل ، المتداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، مؤكدين أن مثل هذه العيوب لا يعيش أصحابها طويلاً.