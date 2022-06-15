انت الان تتابع تفاصيل خبر في شهر العسل.. أنباء عن انفصال لميس صاحبة أغنية مسيطرة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /704458/في-شهر-العسل-أنباء-عن-انفصال-لميس-صاحبة-أغنية-مسيطرة

تحيا مصريرصد نبأ طلاق لميس صاحبة أغنية مسيطرة.

معلومات حول الفنانة لميس

لميس هي فنانة سورية تملك أكثر من مليون متابع على إنستغرام، تشارك جمهورها بصور من جلسات تصوير لها، حيث يتم وصف أغلبيتها بالجرئية.

لميس تتنقل بين مصر و دبي، وحصلت على العديد من الألقاب من بينهم لقب ملكة جمال العرب وذلك في عام 2016.

دخلت مجال الفن والتمثيل منذ سنوات معدودة تحديدًا في عام 2014 م وذلك بعد فوزها بلقب ملكة جمال العرب

الجدير بالذكر أن أول عمل فني شاركت فيه هو الفيلم السينمائي الكوميدي تصبح على خير مع الفنان تامر حسني، ومن ثم شاركت في أعمال أخرى متعددة ولكنها حققت الشهرة والنجاح من خلال طرح أغنية مسيطرة في عام 2021.

سيطرت لميس على وسائل التواصل في الأغنية التي تتحدث عن سيطرة المرأة القوية على الرجل.

كلمات أغنية مسيطرة

وتقول كلمات الأغنية:

مسيطرة.. همشيك مسطرة.. هخليك لو شوفت في شارع بنت تبص لورا، أ يوه أنا مسيطرة، يا حتة سكرة، طول ما أنتا معايا، تمشي على هوايا، أنا متكبرة، في حاجات حذرتك منها، وعنيك إزاي هتلمها؟، أنا قلبتي منتش قدها، أنا واحدة الغيرة في دمها، استنى أنا لسه بكلمك، ولأمته أنا هفضل أفهمك؟، من يوم ما قابلتك قولتلك، لو بصيت بره هزعلك”.

ولا حاجة في الدنيا تهمني ولا حاجة من جوا تهزني بس انت حبيبي غيرتني وبقيت انت اللي تخصني علي قلبكم يابني قعدتلك ولو اتعوجت انا اعدلك ولا تقدر واحدة تبصلك

مسيطرة.. همشيك مسطرة.. هخليك لو شوفت في شارع بنت تبص لورا، أ يوه أنا مسيطرة، يا حتة سكرة، طول ما أنتا معايا، تمشي على هوايا، أنا متكبرة،

بس انت حبيبي غيرتني وبقيت انت اللي تخصني

علي قلبكم يا بني قعدتلك ولو اتعوجت انا اعدلك

ولا تقدر واحدة تقربلك

ولا تقدر واحدة تبصلك

ولا تقدر واحدة تبصلك

مسيطرة

همشيك مسطرة

هخليك لو شوفت في شارع بنت تبص لورا

ايوه أنا مسيطرة

يا حتة سكرة

طول ما أنت معايا

تمشي على هوايا

أنا متكبرة