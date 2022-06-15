درجات الحرارة خلال 6 أيام.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن يسود خلال هذه الفترة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

فيما يسود ليلا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

ولفتت الأرصاد إلى أن نشاط الرياح يسيطر على البلاد خلال هذه الفترة، وخصوصا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.