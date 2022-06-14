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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /704456/العثور-على-جثمان-شاب-بمياه-النيل-في-بني-سويف

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى ببنى سويف من انتشال جثمان شاب فى العقد الثالث من العمر وجد غريقا بنيل بنى سويف أمام دير العذرا بشرق النيل محافظة بني سويف، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى المستشفى الجامعى.

دوت الخليج

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة شاب بنيل بنى سويف أمام دير العذرا بشرق النيل .

وبالإنتقال والفحص، تبين وفاة الشاب أحمد حمدى امين احمد ٣٠ عام ، مقيم مدينة اهناسيا، بمركز اهناسيا، ، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال الجثة

النيابة العامة

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور احمد صادق، مدير الفرع، بسيارة إسعاف نقلت جثة الطفل المتوفي إلى مستشفى الجامعة ببنى سويف، وتم إيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

بـ 11 طعنة.. شاب ينهي حياة شقيقه للخلاف على الميراث بالبحيرة

أقدم شاب على التخلص من حياة شقيقه، بـ 11 طعنة في القلب، ليسقط جثة هامدة غارقا في دمائه، بسبب خلافات فيما بينهما على الميراث بدائرة قسم شرطة النوبارية بالبحيرة.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما تلقي مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة النوبارية بوصول جثة شاب في العقد الثالث من العمر لمستشفي النوبارية العام، غارقاٌ في دمائه، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعي “عيد جمعة” به 11 طعنة في الصدر بسلاح أبيض، ومقيم بدائرة المركز، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفي.

التحريات

وأوضحت التحريات الأولية، أن سبب القتل خلافات بين الجاني والقتيل علي الميراث، انتهت بالهجوم عليه بسلاح أبيض قام بطعنه 11 طعنة في الصدر والقلب أودت بحياته.

ضبط المتهم

تم القبض علي القاتل، وجاري استجوابه من قبل النيابة العامة، كما تم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.