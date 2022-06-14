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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /704455/300-كيلو-بانجو-ضبط-عصابة-الإتجار-فى-المخدرات-بطريق-الاسماعيلية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ من الخدمات الأمنية المعينة بطريق الإسماعيلية /السويس الصحراوى بأنه أثناء مرورهم بالطريق المُشار إليه ومشاهدتهم سيارة ربع نقل حال خروجها من أحد المدقات بالطريق، وقيام مستقليها بالهرب بالمنطقة الصحراوية تاركين السيارة بمحل الواقعة، وبفحص السيارة عُثر بداخلها على 2 هاتف محمول وعدد 4 خزائن آلية مُذخرة بطلقات نارية كما عُثر بصندوق السيارة على حوالى 300 كيلو جرام لمخدر البانجو.

تشكيل فريق بحث

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بالإشتراك مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة ( 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الدقهلية) وأنهم يكونون فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وإختبائهم بدائرة قسم شرطة الجنوب ببورسعيد.

استهداف المتهمين

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهم بمأمورية من قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد أمكن ضبط (ثلاثة من المتهمين) وبحوزتهم (2طبنجة – عدد من الطلقات النارية - سيارة ملك أحدهم وعثر بداخلها على 2 لوحة معدنية مُقلدة) .

ضبط متهم أخر

كما أمكن ضبط المتهم الأخير حال إختبائه بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية وأرشد عن مخزن كائن بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية وبتفتيشه عُثر على ( 2بندقية آلية - بندقية خرطوش - 3 خزينة – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 700 كيلو جرام لمخدر البانجو ) وبمواجهة المتهمين إعترفوا بما توصلت إليه التحريات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سقوط تاجر مخدرات بـ قبل ترويجه 510 طربة حشيش

نجحت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إحباط ترويج نحو 510 طربة لمخدر الحشيش عثر عليها بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة عندما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى – الأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن القاهرة نشاط أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع .

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة ، وبحوزته 510 طربة لمخدر الحشيش وزنت 51 كيلو جرام – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – ملصقات وإسطمبات خشبية - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات .

قيمة المضبوطات

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3 مليون و570 ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .