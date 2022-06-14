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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /704452/حنان-مطاوع-عن-لقب-الحصان-الأسود-بيطيرني-من-الفرحة

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بلقب الحصان الأسود بعد نجاح مسلسلها وجوه الذي عُرض في الماراثون الرمضاني المنصرم و حقق نجاحًا واسعًا.

دوت الخليج يرصد تعليق حنان مطاوع على لقب الحصان الأسود.

حنان مطاوع ولقب الحصان الأسود

نشرت مطاوع مقطع فيديو لها مع التليفزيون الإماراتى عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة : ربنا يكرم كل حد اجتهد وكل حد بيحلم بنجاح.. بس إن يتقال عليا إني «الحصان الأسود» دي حاجة تطيرني من الفرحة طبعًا، مقابلتي في كواليس تصوير مسلسل (وجوه) بالتلفزيون الإماراتي.

وجهت الفنان حنان مطاوع، رسالة إلى والدتها الفنانة سهير المرشدي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

ونشرت مطاوع صورة لها برفقة والدتها، وعلقت: «زي ما دايمًا بقول إن ماما أم عظيمة فـ هي بردو جدة سكر».

قد شاركت الفنانة حنان مطاوع في السباق الرمضاني الماضي 2022، وقدمت مسلسل «وجوه» من بطولتها المطلقة، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا.

أبطال مسلسل وجوه

مسلسل وجوه من بطولة حنان مطاوع ومحمود عبد المغني وعابد عناني وأحمد وفيق ومن تأليف محمد علي إبراهيم ومن إخراج معتز حسام.

القصة وتدور أحداث مسلسل وجوه حول حدوتين كل منهما 15 حلقة الأولي بعنوان "وش تالت" أما الحدوتة الثانية بعنوان "ميتا فيرس".

وتجسد حنان مطاوع في الحدوتة الأول شخصية دكتورة تشريح أما عن شخصيتها في الحدوتة الثانية تظهر بشخصية سيدة ثرية تمتلك منتج سياحي كبير.

وقدمت حنان في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل "القاهرة كابول"، مع النجوم طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي، وجسّدت خلاله شخصية فتاة تُدعى منال والتي يحبها الفنان طارق لطفي.

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ولدت الفنانة حنان مطاوع في القاهرة عام 1979.

هي الابنة الوحيد للفنان الراحل كرم مطاوع والفنانة سهير المرشدي.

تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية لتدخل عالم التمثيل من خلال دور بسيط كمطربة في مسلسل حديث الصباح والمساء عام 2001.

عام 2002 شاركت في الفيلم القصير الصباح التالي، مسلسل رجل الأقدار، مسلسل الإمبراطور ومسلسل أميرة في عابدين.

عام 2003 شاركت في مسلسل بنت من شبرا، مسلسل تعالى نحلم ببكرة، مسلسل نجمة الجماهير وفيلم أوعى وشك.

عام 2004 شاركت في مسلسل قلبي يناديك ومسلسل محمود المصري.

عام 2005 شاركت في مسلسل الست أصيلة، مسلسل أرض الرجال، مسلس سارة، مسلسل الحب موتا.

عام 2006 شاركت في مسلسل لا أحد ينام في الإسكندرية، مسلسل هو جرى إيه، مسلسل أشباح المدينة، مسلسلدعوة فرح، مسلسل أولاد الشوارع.

عام 2007 شاركت في مسلسل بنت النور، مسلسل قيود من نار، فيلم قص ولصق.

عام 2008 شاركت في المسلسل الإذاعي الهارب، مسلسل هاي سكول، فيلم الغابة.