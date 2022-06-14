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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /704443/انطلاق-حملة-طرق-الأبواب-لتلقي-لقاح-كورونا-بسمنود

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية انطلاق فعاليات "حملات طرق الأبواب" للتطعيم ضد فيروس كورونا بالغربية، وذلك بمركز شباب سمنود بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والنائب محمود الشامي عضو مجلس النواب، والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، والأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة والأستاذ إسلام النجار رئيس مركز ومدينة سمنود.

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وأوضح المحافظ، أن الحملة تأتي في إطار حرص المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان دون الحاجة إلى تقديم شهادة أو التسجيل ووصول رسالة قصيرة بتحديد مكان التطعيم، حيث سيتم حل أي مشاكل تتعلق بالتسجيل الإلكتروني التي تعرض لها بعض المواطنين وذلك من خلال الحملة.

حملات التوعية ضد فيروس كورونا

وشدد رحمي، على ضرورة تكثيف حملات التوعية ضد فيروس كورونا، وأهمية وصول التطعيم إلى كافة الفئات خاصة في القرى والأماكن النائية، مؤكدًا على حرص المحافظة لتقديم كامل الدعم وإزالة أي تحديات لتحقيق المستهدف من الحملة والتي تأتي في إطار رؤية الدولة لتوفير صحة وحياة أفضل للمواطنين.

تستهدف الحملة تطعيم 832616 مواطن

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة، أن الحملة ستبدأ من الغد وتستمر إلى الأول من يوليو المقبل، وتستهدف تطعيم 832616 مواطنا من المصريين وغير المصريين ضد مرض فيروس كورونا، بالمجان من عمر 12 سنة فما فوق في إدارات (سمنود- قطور- بسيون)، وذلك من خلال 211 فرقة ثابتة ومتنقلة منتشرة بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية ومواقع التجمعات وغيرها.

أعضاء الحملة

وتضم الحملة، أطباء وتمريض ومدخلي بيانات ورائدات ريفيات، بالإضافة إلى فرق التثقيف الصحي، والتي ستقوم بالمرور على المنازل والأسواق الشعبية، ومواقف الأتوبيسات، والمناطق الصناعية، والمدارس ومختلف الهيئات والمؤسسات، لحث المواطنين على تلقي اللقاح والوصول إلى المواطنين وكبار السن وذوي الهمم.