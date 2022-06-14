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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /704442/صحة-الغربية-ضبط-3-طن-سمسم-و-1620-لتر-خل--بالغربية

تمكنت مديرية الصحة بالغربية، من ضبط أغذية قبل بيعها للمواطنين بقري المحافظة ، مقدارها 3 طن سمسم أحمر مغربل للشك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي للتخزين في مخزن غير جيد التهوية ولوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية للمنشأة كما تم ضبط كمية مقدارها 1620 لتر خل ابيض طبيعي للشك في الصلاحية للاستهلاك الآدمي وورود نتائج غير مطابقة سابقة.

دوت الخليج وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه ، بتشديد الرقابة والمتابعه المستمرة لسوق الغذاء ومراقبة جوده المعروض من السلع الغذائية. حملة على منافذ بيع وتخزين الأغذية وقال الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه تم تشكيل لجنة مكبرة من مراقبة الأغذية لشن حملة على منافذ بيع وتخزين الأغذية بقري ومراكز المحافظةوقد تم ضبط أغذية متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمي وقد تحرر محضر جنحة صحيه طبقا للقرار الوزاري 97 لسنه 67 وتم تحرير عدد 3 محاضر جنح صحيه طبقا للقرار الوزاري 96 لسنه 67 وجاري قيد الأوراق بالنيابة العامة.

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