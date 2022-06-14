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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /704457/طالبا-الطيران-المختطفان-بجنوب-إفريقيا-قعدنا-متكلبشين-27-يوم--وممكن-نرجع-تاني-عادي

روى مؤمن هيثم، طالب الطيران الذي تعرض للاختطاف في جنوب إفريقيا، تفاصيل اختطافة من قبل إحدى العصابات، قائلًا: "تم اختطافنا يوم 13 مايو، كنت رايح أنا وفادي سعيد واللي تم اختطافي معه، جوهانزبرج، ورايحين مدينة أخرى، واحنا راجعين كانت الساعة 3.30 صباحًا، وكنت سايق العربية بتاعتي، لقيت فاجئة عربية قطعت طريقي، وعربية تاني ورايا، وكانوا حوالي 4 أشخاص معاهم سلاح وقاموا بتصويب السلاح علينا، وكانوا لابسيت فيست مكتوب عليه "بوليس".

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وتابع "هيثم"، خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية " MBC مصر"، تقديم الإعلامي شريف عامر: "قولت طالما بوليس مفيش مشكلة، لقيناهم مكلبشنا وأخدوا العربية بتاعتنا، ولقيت السواق باعت صورتي أنا وفادي للسواق اللي كان سايق العربية وكانت صورة متاخدة من على الإنستجرام".

وأردف: "قولتله رايحين بينا على فين، قالولي رايحن مركز الشرطة، وبعدها نزلونا ودخلونا شنطة العربية، ونزلونا وعصمونا، ودخلونا مكان ضلمة.. عرفت إنهم مافيا وقولتلهم إنتو مش بوليس، مافيا قالوا آه.. وبعدها خدوا رقم والدي وحد من جهة فادي".

واستطرد: "كانوا بيخلوني أكلم والدي من خلال فيديو وشي ما يظهرش فيه، وكل فترة يخلوني أعمل تسجيل لوالدي، وجوا قالولنا كل واحد فيكم هيعمل تسجيل لأهله يقول فيها أمارة".

طالبا الطيران المختطفات بجنوبا إفريقيا: قعدنا 27 يوم الكلبش في إيدينا.. وممكن نرجع تاني عادي

وقال: "قعدنا 27 يوم في نفس المكان اللي تم احتجازنا فيه مخرجناش، كان قاعد معانا اتنين مكنوش بيخرجوا من الغرفة خالص، وكانوا بيعاملونا حسب مزاجه من يوم ما اتخدنا لحد آخر يوم الكلبشات متفكتش من إيدينا خالص، والكلبشات مربوطة في حاجه".

وحكى عن أصعب اللحظات خلال اختطافه: "أصعب الحظات كانت آخر يوم واحنا مروحين".

من جانبه، قال زميله فادي سعيد، طالب الطيران الذي تعرض للاختطاف في جنوب إفريقيا، خلال مادخلة هاتفية بنفس البرنامج: "كانت تجربة صعبة وممكن أرجع تاني لو الجهات الأمنية وافقت، بشكر السفير المصري أحمد الفضل اللي وقف جنبنا، وكان عايز يوصلنا مصر بأي طريقة، ولو مفيش طيران هرجعكم لوحدكم".