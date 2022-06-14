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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /704459/أعلى-شهادات-بنك-التعمير-والإسكان-بالفوائد

طرح بنك التعمير والإسكان عن أعلى شهاداته من حيث العوائد، ويواصل الكثير من عملاء بنك التعمير والإسكان متابعة شهادات الادخار ونسبة الفوائد ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن شهادة بنك التعمير والإسكان ثلاثية الأجل.

شهادة بنك التعمير والإسكان الثلاثية

- شهادة أجل 3 سنوات.

- بفائدة تتراوح بين 13.5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية.

- 13.75% سنويا لدورية العائد ربع السنوية.

- يمكن شرائها بحد أدني 1000 جنيه

- يبدأ سريان الشهادة من اليوم التالي للشراء وتجدد تلقائيًا.

التقديم على شهادة بنك التعمير والإسكان

يمكن التقديم على شهادة بنك التعمير والإسكان أما من خلال فروع البنك أو التقديم أونلاين من هنـــــــــــــــــــــا

بنك التعمير والإسكان

بنك التعمير والإسكان واحد من أشهر البنوك المتواجد في القطاع المصرفي المصري، والكثير لا يعلم تفاصيل تقديم بنك التعمير والإسكان للقروض وشهادات الادخار والاستثمار ويربطون الاسم عند سماعه، بحجز شقق وحدات وزارة الإسكان الاجتماعي المطروحة في مختلف المحافظات، لذلك يواصل دوت الخليج رصد كافة الخدمات التى يقدمها.