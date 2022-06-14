خلال دقيقتين .. تيمو فيرنر يسجل الهدفين الرابع والخامس لمنتخب ألمانيا في مرمي إيطاليا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 11:24 مساءً - نجح اللاعب الألماني تيمو فيرنر في تسجيل هدفين متتاليتين لمنتخب بلاده في مرمي المنتخب الإيطالي لتصبح النتيجة 5-0 في المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب "بروسيا بارك"، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية للموسم الحالي 2022-2023.

ويتصدر منتخب إيطاليا جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد منتخب ألمانيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، خلفًا للمجر الوصيف برصيد 4 نقاط، ويتذيل منتخب إنجلترا الترتيب بنقطتين.

ويبحث المنتخب الألماني عن الفوز الأول له في هذه المسابقة ، لاعتلاء الصدارة ومحاولة تصحيح المسار والعودة من جديد لسكة الانتصارات، ويستهدف هانز فليك مدرب ألمانيا، تحقيق الإنتصار على الأزوري من أجل الوصول للنقطة السادسة وتصدر ترتيب المجموعة الثالثة.

ولعب المنتخب الألماني 3 مباريات في منافسات البطولة القارية حتي الأن، وتعادل في الثلاث لقاءات وحصد 3 نقاط.

وفى المقابل، يسعى المنتخب الإيطالي للفوز بنقاط هذه المباراة لمواصلة الطريق الصحيح نحو الاقتراب من التأهل للدور المقبل بالحفاظ على صدارته، ويتطلع المنتخب الإيطالي بقيادة المدرب المخضرم روبرتو مانشيني، إلي الفوز على ألمانيا، لمواصلة التربع على صدارة المجموعة الثالثة.

خاض المنتخب الإيطالي 3 مباريات في بطولة دوري الأمم الأوروبية، حقق الفوز في مباراة وحسم التعادل نتيجة مواجهتين، وحصد 5 نقاط.

وجاء تشكيل ألمانيا كالتالي..

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: راوم، روديجر، سولي ، كولستر مان.

خط الوسط: جوندوجان، كيميتش، مولر.

خط الهجوم: فيرنر، ليروي ساني، هوفمان

بينما جاء تشكيل إيطاليا كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: كالابريا، مانشيني، باستوني، سيبانزولا

الوسط: فراتيسي، كريستانتي، باريلا.

الهجوم: بوليتانو، راسبانوري، جدونتو.