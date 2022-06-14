للمرة السادسة في تاريخه .. كوستاريكا آخر المتأهلين إلى كأس العالم 2022 على حساب نيوزلندا.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 11:24 مساءً - بات منتخب كوستاريكا آخر المتأهلين إلى كأس العالم 2022 ، بعد ان خطف بطاقة التأهل للمرة السادسة في تاريخه والثالثة على التوالي في إنجاز غير مسبوق يحدث لاول مرة في تاريخه.

وجاء تأهل منتخب كوستاريكا عقب التغلب على نيوزلندا بهدف دون مقابل في نهائي الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم والذي يقام في قطر.

وتأهل منتخب كوستاريكا للمرة الثالثة على التوالي لأول مرة في تاريخه نحو المونديال، لتنضم كوستاريكا إلى منتخبات إسبانيا وألمانيا واليابان في المجموعة الخامسة من مجموعات كأس العالم.

افتتح كوستاريكا التسجيل في الدقيقة الثالثة عن طريق جول كامبل لاعب مونتيري المكسيكي الحالي وأرسنال السابق.

وكان التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم في 2014 بالبرازيل أكبر إنجازات منتخب كوستاريكا.

ويفتتح منتخب كوستاريكا مبارياته أمام إسبانيا في 23 نوفمبر قبل أن يواجه اليابان ويختتم مواجهات المجموعة أمام ألمانيا.