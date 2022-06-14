محافظ جنوب سيناء يستقبل رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى بمطار شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - استقبل خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يرافقه المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب المصرى، واللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولى، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى دوارتيبا تشيكو، قادماً على طائرة الخطوط السعودية القادمة من الرياض إلى مطار شرم الشيخ.





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