هل وصل جدرى القرود إلى حديقة حيوان الجيزة؟ (الزراعة ترد)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان، إن القردة الموجودة فى حديقة الحيوان الجيزة بصحة جيدة وأسلوب العرض الخاص بها آمن جدًا خصوصًا أنها تقيم فى أماكن مفتوحة.





وأضاف فى حديثه ببرنامج "مساء dmc" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على فضائية DMC، مساء اليوم، أن الحديقة آمنة وخالية من الأمراض والأوبئة. وأشار إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع وزارة الزراعة وضعت خطة لفحص الحيوانات يوميًا والتأكيد أنها خالية من الأمراض من خلال مجموعة من الأطباء، والكشف عن المظاهر البيطرية. وتابع: "الحديقة لديها الاستعداد الكامل لاستقبال الحيوانات الموجودة لدى المواطنين والراغبين فى التخلص منها، فنحن نسير على خطة وقائية وتحصينات للحيوانات بشكل دورى ضد الأمراض الوبائية، كما يوجد معمل يأخذ عينات بصفة منتظمة".

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