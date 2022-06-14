محافظ البحر الأحمر يوجه باستمرار مبادرة بيع اللحوم بأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى أجراها المحافظ اليوم لمدينة سفاجا لمتابعة أسعار الخضروات واللحوم بالمدينة.

وذكر بيان صادر عن محافظة البحر الأحمر أن مبادرة بيع اللحوم بأسعار مخفضة كانت قد بدأت فى شهر رمضان الماضى وكان مقرر لها الانتهاء مع نهاية شهر رمضان وبسبب الإقبال أصدر المحافظ تعليماته باستمرار مبادرة بيع كيلو اللحوم بـ125 جنيها.

وطالب المحافظ، التجار بعدم المغالاة فى أسعار السلع حيث أنه لا يوجد مبرر لذلك نظرا لتوافر مخزون استراتيجى من السلع يكفى لعدة أشهر، مشيرا إلى أن هذه الجولة تأتى تنفيذا لتعهده بأن جولاته الميدانية تشمل كل المدن لمتابعة جهود ضبط الأسعار.

وأكد حنفى، أن توجيهات القيادة السياسية صارمة بالعمل على ضبط الأسعار ومواجهة جشع بعض التجار بحسم، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، يتابع يوميا عملية ضبط الأسعار والتصدى لظاهرة جشع التجار واستغلال المواطنين حيث أن هذا الموضوع يمثل قضية أمن قومى فى ظل الظروف الاقتصادية التى يعانى منها العالم أجمع خلال الفترة الحالية.

وأصدر المحافظ تعليماته لمباحث التموين ومديرية التموين بالمراقبة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى سياق متصل، حرص المحافظ على الاستماع لمطالب وشكاوى بعض المواطنين المتواجدين بالسوق مؤكدا أنه يبذل قصارى جهده لخدمة أهالى البحر الأحمر، وتوفير كافة متطلباتهم كما تفقد محافظ البحر الأحمر، المخبر الآلى لمتابعة سير العمل به، والوقوف على جودة الخبز ووزن الرغيف الذى يتم صرفه للمواطنين.

وشدد على الجهات المعنية بضرورة التأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات القياسية، من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف على أى مخالفات أو شكاوى من المواطنين.