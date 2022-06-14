محافظ الأقصر يبحث آخر مستجدات منظومة التصالح والاشتراطات البنائية

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ الأقصرمصطفى ألهم، مع مندوب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية محمد عبد النبى صالح، آخر مستجدات منظومة التصالح والاشتراطات البنائية وطلبات المطابقة وتوصيل المرافق، وتذليل كافة المعوقات أمام عمل المنظومة.





وناقش الاجتماع -حسبما ذكرت المحافظة فى بيان- تنسيق العمل بمنظومة التصالح طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وأيضا الموضوعات والاستفسارات المتعلقة بكل من المتغيرات المكانية والرفع المساحى والمراكز التكنولوجية بحضور رؤساء المراكز والمدن والإدارات المعنية وعمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

من جانبه، استعرض محمد عبد النبى صالح مندوب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، آخر مستجدات منظومة المتغيرات المكانية ودورة عمل طلب شهادة تسجيل مكانى على منظومة تطوير خدمات المواطنين بالمحليات، تمهيدًا لتطبيق التحول الرقمى للتصالح وإصدار التراخيص وطلبات المطابقة وتوصيل المرافق على مستوى المحافظة.

وبدوره أكد محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، سرعة اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية التى تم الاتفاق عليها بحضور جميع الجهات المختصة تماشيا مع رؤية الدولة وأهداف التنمية المستدامة.