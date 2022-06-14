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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /704449/الأهلي-يكشف-تفاصيل-التعاقد-مع-خليفة-موسيماني

قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن مدير التعاقدات بدأ في طرح بعض الأسماء على لجنة التخطيط لتدريب فريق الكرة بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن النادي يركز حاليا على مباريات الدوري، والعمل يسير بشكل طبيعي.

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وأضاف «شلبي»، خلال مادخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية MBC مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر،أهم مواصفة للمدير الفني القادم أن يحقق أهداف النادي الأهلي وعلى مستوى البطولارت المحلية والقارية ويحقق طمحوحات جماهير النادي الأهلي، وعهد الجماهير بأن يحصل الفريق على كل بطولة يشارك فيها.

موسيماني كاد أن يحقق المستحيل مع النادي الأهلي ويفوز بثلاث بطولات لدوري أبطال إفريقيا، لولا الظروف التي مرت بها المباراة النهائية، والخطأ الجسيم الذي ارتكبه الاتحاد المصري لكرة القدم، لعد عدم طلبه استضافة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، لذلك لا يمكن أن نقول إن موسيماني يتحمل النتيجة بشكل كامل.

رحيل موسيماني

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن توجيه الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ التعاقد بالتراضي، وفي ضوء إحترام متبادل بين الطرفين.

ومن المقرر أن يتولي سامي قمصان تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد، ويستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة أمام نظيره إيسترن كومباني.

ويعد موسيماني، من المدربين الذين تركوا بصمة مع النادي الأهلي، وذلك نظراً لما تحقق من بطولات على يده سواء محلية كانت أو قارية، فالجنوب إفريقي كان بمثابة طوق النجاة للمارد الأحمر، فبعد أن وصل بهم رينييه فايلر المدرب الذي سبقه في مهمة تدريب الأهلي، إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2020، قرر أن يتركهم عند هذا الحد، ولم يجد النادي أمامه سوى التعاقد مع مدرب متمرس في أدغال القارة السمراء، وجاء موسيماني على رأس هؤلاء المدربين، فالجنوب إفريقي صال وجال في القارة السمراء وبالتحديد عندما كان مدرباً في صنداونز حيث تمكن من خطف أولى نجوم فريق بلده على حساب نادي الزمالك في النهائي الذي جمع بينهما عام 2016، ثم وفي 2019 قسى كثيراً على النادي الأهلي بالفوز علىه بنتيجة 5 أهداف مقابل لاشئ في مباراة جمعت بينهما في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.