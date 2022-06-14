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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /704444/شقيق-ياسمين-عبد-العزيز-يكشف-حقيقة-اعتزاله-التمثيل

كشف الفنان وائل عبد العزيز حقيقة الأنباء المتداولة حول اعتزاله التمثيل، بعد أيام من أزمته مع شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

دوت الخليج يرصد حقيقة اعتزال وائل عبد العزيز التمثيل

شقيق ياسمين عبد العزيز ينفي أنباء اعتزاله التمثيل

كتب وائل عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: "

أزمة ياسمين عبد العزيز وشقيقها

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد نشرت عبر خاصية "ستوري" في تطبيق "أنستقرام"، صورة لرسالة دعم من شقيقها في وعكتها الصحية الأخيرة، وكتبت: "اتوكس ياللي بعت أختك وأخدت تمنها عربية مرسيدس".

ردّ وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، على اتهامها الصادم له ببيعها مقابل سيارة مرسيدس.

وكتب وائل عبدالعزيز تدوينة عبر "فيسبوك" جاء فيها: "أنا مش هرد عليكي والله وقله الأدب دي.. أنت متعرفيش أنا شيلت عنك إيه وحميتك إزاي، وحاولت أطلع بيكي وبمشاكلك بأقل خساير، لكن أنت مبتتعلميش".

وأضاف: "ربنا بيدي الإنسان دروس، ودرس مرضك متعلمتيش منه حاجة، ربنا يهديكي ولو على البيع أنت بعتينا كتير من 20 سنة وإحنا اللي بنشتريكي". قبل أن يحذف المنشور عقب نشره بدقائق.

فجر الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، مفاجأة حول طبيعة عمل والده، الذي نشر له صورة رفقة الفنان حسن يوسف، الذي جمعته به صداقة وزمالة.

كشف وائل عبد العزيز أن والده عمل بالفن في بداية مشواره، حيث قدم بعض الأدوار الصغيرة في بداية حياته، وقبلها قدم بعض الأدوار على مسرح الجامعة.

ونشر وائل عبد العزيز، صورة جمعت والده بالفنان حسن يوسف، وكتب معلقاً عليها: "على اليمين النجم الكبير الأستاذ/ حسن يوسف ربنا يدي له الصحة والعافية واللي على الشمال الأستاذ/ محمد عبد العزيز.. كانوا صحاب ومثلوا مع بعض في الجامعة عدت السنين ومحمد عمل كام دور صغير واتجوز والظروف ما كانتش في صالحه مع إنه ممثل شاطر".

تابع وائل عبد العزيز: "لكنه اختار يبعد عن حلمه عشان يعرف يشتغل ويربي ولاده اللي بقوا ٣ وكمل دراسته لحد ما وصل للدراسات العليا والدكتوراه في إدارة الأعمال واشتغل في فندق من أكبر فنادق مصر واترقى إلى أن وصل رئيس للمخازن والحسابات لهذا الفندق".

وائل عبد العزيز يكشف نزاهة والده أكمل وائل عبد العزيز منشوره حول والده: "قعد طوال حياته يزرع موهبته في عياله وكان بيحب يغني ويمثل ويقف يمثل لهم أهم مشاهد عالمية باللغة العربية والعامية وفي يوم اكتشف عمليه اختلاس كبيرة في الفندق وقف قدامهم كلهم وأخد خطوات قانونية تجاههم".

أضاف: "لكنه كان لوحده ما قدرش عليهم.. اكتأب وساب الشغل ولأنه راجل ما بيفوتش فرض راح لربنا أكتر وزهد الدنيا بما فيها وكبر وعدت السنين وفضل محمد بنفس الروح الجميلة الطيبة راضي بأمر الله ومبسوط في حياته".

استطرد وائل عبد العزيز: "الراجل ده أبويا اللي بتشرف بيه اللي عمره ما كدب أو مكانش حقاني اللي علمني إن الحق أحق أن يتبع... كان بيقول لي لو آخر يوم في عمرك قول الحق... ربنا يديك الصحة يا والدي ويخليك ليا".