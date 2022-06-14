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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /704438/etisalat-misr--أكواد-اتصالات-مصر-لباقات-المكالمات-والإنترنت

أكواد اتصالات مصر لباقات المكالمات والإنترنت من الخدمات التي يتساءل عنها عملاء اتصالات مصر etisalat misrباستمرار لتجديد الباقات والشحن بدلاً من الذهاب لـ فروع اتصالات مصر المختلفة، ويقدم دوت الخليج أكواد اتصالات مصر لباقات المكالمات والإنترنت.

أكواد باقات اتصالات مصر مكالمات نرصد أكواد باقات اتصالات مصر مكالمات على النحو التالي: - باقة اتصالات 60 دقيقة ساعة واحدة بـ 1 جنيه صالحة لمدة 3 ساعات ( *101*1*1*2# ). - باقة اتصالات 120 دقيقة لنفس الشبكة ساعتين بـ 1.5 جنيه صالحة لمدة 5 ساعات ( *101*1*1*3#). - باقة 60 دقيقة لكل الشبكات يتم خصم 1.5 جنيه مع خصم 7 قروش لكل دقيقة مع صلاحية لمدة خمس ساعات ( *101*1*2*3#). - باقة 30 دقيقة للجميع الشبكات يتم خصم 1 جنيه ثم بعد ذلك تكون تكلفة الدقيقة 7 قروش ( *101*1*2*2#). أكواد باقات اتصالات Etisalat يمكن معرفة المكسات المتبقية يتم طلب #838* ويمكن أيضا الاتصال علي #852* . أكواد باقات اتصالات إنترنت - كود باقة نت 10 جنيه ( *556*112# ). - كود باقة نت 15 جنيه ( *556*1133# ). - كود باقة نت 25 جنيه ( *556*11344#). - كود باقة نت 50 جنيه (*556*11345#). بذلك يكون قد رصد دوت الخليج كافة أكواد باقات اتصالات مصر للنت والمكالمات للشحن والتجديد في أي وقت.

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