القائم بعمل وزير الصحة يتفقد مستشفيات الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مستشفيات العامرية العام، ورأس التين وجمال عبدالناصر بمحافظة الإسكندرية، فى إطار زيارته الميدانية لعدد من المنشآت الطبية بالمحافظة.





وأكد الوزير حرصه على الزيارة الميدانية للمنشآت الطبية بالإسكندرية، خاصة مع بدء زيادة أعداد المترددين على تلك المحافظة السياحية بالتزامن مع فصل الصيف، مشيرا إلى تكامل المنظومة الصحية بالإسكندرية لتقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين من خلال 157 مستشفى تابع لوزارتى الصحة والتعليم العالى ومستشفيات القطاع الخاص، بالإضافة إلى مستشفيات المجتمع المدنى. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع سير العمل بمستشفى العامرية للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمرضى، مشيرا إلى أهمية المستشفى نظرا لموقعها الجغرافى حيث تخدم حوالى 2 مليون من سكان منطقة العامرية وضواحيها.

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