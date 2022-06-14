الأوقاف تطلق ثلاث مسابقات توعوية فى الإذاعة

جدة - نرمين السيد - اتفق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مع رئيس الإذاعة المصرية الإعلامى محمد نوار، على تكثيف برامج بناء الوعى وإطلاق ثلاث مسابقات توعوية بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.





وأوضح وزير الأوقاف -فى تصريحات اليوم الثلاثاء- أنه عقد لقاء اليوم مع رئيس الإذاعة المصرية بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبحضور الدكتور رضا عبدالسلام رئيس إذاعة القرآن الكريم، والدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور عبد الله حسن مساعد الوزير لشئون المتابعة، والدكتور أيمن طاجن مدير عام الإدارة العامة لبحوث السيرة والسنة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور محمد الشحات أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامى، والدكتور حسن أحمد خليل مدير عام الإدارة العامة للتحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لبحث تكثيف برامج بناء الوعى الوطنى والدينى وإطلاق المسابقات الداعمة لهذا الاتجاه.

وأضاف وزير الأوقاف، أن المسابقات الثلاث توعوية دينية ووطنية وستتم بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، موضحا أن المسابقة الأولى هى "نبى الهدى (صلى الله عليه وسلم) وتهدف إلى التعريف بمكانة وأخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وحسن الأدب معه عليه الصلاة والسلام، وتستهدف الأطفال والنشء والشباب تحت سن 18 سنة، وهى بجائزة يومية قدرها 500 جنيه، ومجموعة كتب من إصدارات الأوقاف لكل فائز مع إعلان اسم الفائز يوميا على إذاعة القرآن الكريم وموقع وزارة الأوقاف المصرية، وتنطلق من 21 ذى القعدة 1443هـ حتى 20 من ذى الحجة 1443هـ، وتذاع أسئلتها يوميا قبل أذان الظهر.

وتابع أن المسابقة الثانية هى "مسابقة حج مبرور" وتقدم عشرين معلومة وعشرين سؤالا عن الحج وما يتصل به وعن الأضحية والأيام العشر وخطبة حجة الوداع، على مدار 20 يوما بجائزة يومية قدرها 500 جنيه، ومجموعة كتب من إصدارات الأوقاف وإعلان اسم الفائز على إذاعة القرآن الكريم وموقع وزارة الأوقاف وهى مسابقة مفتوحة وتنطلق من 21 ذى القعدة 1443هـ حتى 10 من ذى الحجة 1443هـ، وتذاع أسئلتها يوميا قبل أذان المغرب.

وأوضح أن المسابقة الثالثة هى "مسابقة كتاب وقضية" وتدور حول قضايا التجديد، بحيث يتناول المقدم فكرة أحد الكتب فى قضايا التجديد ويطرح سؤالا عن القضية وهى مسابقة أسبوعية وجائزتها ألف جنيه أسبوعيا مع مجموعة كتب من إصدارات الأوقاف وإعلان اسم الفائز على إذاعة القرآن الكريم وموقع وزارة الأوقاف وهى مسابقة ممتدة لمدة ستة أشهر، وتذاع أسئلتها يوم الجمعة من كل أسبوع، وتبدأ يوم الجمعة 25 يونيو 2022.