وزير التعليم العالى يشهد حفل تنصيب الرئيس الجديد للجامعة المصرية اليابانية

جدة - نرمين السيد - وتمت مراسم تسليم وتسلم رئاسة الجامعة من الدكتور أحمد الجوهرى إلى الدكتور عمرو عدلى، وذلك بحضور السفيرة فايزة أبوالنجا مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومى، ورئيس مجلس أمناء الجامعة، ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية، وخالد شعيب محافظ مطروح، والسفير أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة، وإيموتو ساتشيكو النائب الأول لرئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (الجايكا)، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة من الجانبين المصرى واليابانى.

وأشار وزير التعليم العالى، فى كلمته، إلى أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هى جامعة حكومية مصرية ذات شراكة يابانية، تأسست نتيجة لاتفاقية ثنائية بين الحكومتين المصرية واليابانية فى عام 2009، أساسها البحث العلمى والتعليم المتنوع، ثم بدأت E-JUST كجامعة ذات توجه بحثى فى عام 2010 من خلال برنامج الدراسات العليا، تليها برامج البكالوريوس فى عام 2017.

وأشاد الوزير بالمستوى المتميز للجامعة المصرية اليابانية كنموذج للعلم والمعرفة فى مصر، وما تمثله من امتداد لأواصر الصداقة بين مصر واليابان، كنموذج للتعاون المثمر بين الحكومتين، مشيرا إلى أن الجامعة المصرية اليابانية تعد نموذجا يجسد حجم الدعم غير المحدود والتعاون السياسى المتبادل بين مصر واليابان، وأشار عبد الغفار إلى مساهمة الجامعة البناءة فى النهوض بمنظومة التعليم الجامعى والبحث العلمى فى مصر.

وترتكز سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج اليابانى فى "التعلم النشط المبنى على التجريب والابتكار" والذى يعتمد على البحث العلمى والتطبيق العملى ومنهجية حل المشاكل؛ وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهى جامعة بحثية من الطراز الأول طبقا للمعايير العالمية.

وأكد على دعم القيادة السياسية للتعليم الجامعى، والذى حقق طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، مشيرا لافتتاح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للحرم الجامعى الرئيسى للجامعة فى عام 2020 والذى كان بمثابة علامة فارقة كبيرة تعكس الدعم السياسى غير المحدود من الحكومة المصرية لها.

وأضاف أن الحكومة المصرية قامت بتمويل المرافق الجامعية ونفقات التشغيل، فى حين قامت الحكومة اليابانية من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (JICA) بتقديم دعم خاص يتضمن تمويل مشاركة حوالى 100 عضو هيئة تدريس يابانى كل عام، وتجهيز مختبرات ومراكز التميز فى E-JUST بأجهزة ومعدات قيمة ومتطورة للغاية، وكذلك بناء القدرات للفنيين والإداريين المصريين، وتسهيل جميع أنواع التعاون بين E-JUST وعدد من الجامعات اليابانية البارزة، والتى يشار إليها عادة باسم "الجامعات اليابانية المتعاونة (JCU)".

وأشاد بالأداء البحثى المتميز للجامعة وامتلاكها لمجموعة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين، فقد برزت E-JUST من حيث عدد المنشورات الدولية السنوية لكل عضو هيئة تدريس، وعدد براءات الاختراع السنوية المقدمة، وعدد المنح البحثية الممنوحة من خلال وحدات دعم الصناعة، لافتا للمنح التى تقدمها الجامعة لإفريقيا (التيكاد) لصقل الموارد البشرية فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والإبداع للمساهمة فى تنمية الدول الإفريقية.

وفى ختام كلمته، قدم وزير التعليم العالى الشكر لأعضاء مجلس إدارة E-JUST وأعضاء هيئة التدريس والإدارة على إنجازاتهم، وقدم الشكر للدكتور أحمد الجوهرى على جهوده خلال سنوات رئاسته للجامعة، ومتمنيا التوفيق للدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة الحالى فى مسؤولياته المستقبلية لتحقيق أهداف E-JUST التى تستحقها والاستمرار فى قيادة الجامعة نحو التميز والامتياز، فى إطار الدعم الكامل من وزارة التعليم العالى المصرية.

ومن جانبها، ألقت السفيرة فايزة أبوالنجا كلمة عبرت فيها عن تقديرها للدور الذى تقوم به الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا كإحدى منارات العلم فى مصر، والتى تجسد حجم التعاون العلمى والأكاديمى بين مصر واليابان، ومشيدة بالمناخ الإيجابى الذى يساعد على التعلم والبحث والابتكار، وبدور الجامعة فى ربط التعليم الأكاديمى بالصناعة فى شتى المجالات، وتلت فى كلمتها قرار مجلس أمناء الجامعة بتنصيب د.عمرو عدلى رئيسا للجامعة، كما قرر المجلس إطلاق اسم الدكتور أحمد الجوهرى على مجمع الأبحاث بالجامعة ليصبح؛ (مجمع أحمد الجوهرى للتميز البحثى)،وذلك تكريما لجهوده خلال فترة رئاسته للجامعة.

من جهته، أكد السفير اليابانى فى كلمته على عمق العلاقات المصرية اليابانية لاسيما فى المجالات العلمية والأكاديمية، وثمن السفير اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، مشيرا إلى التعاون المثمر مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من خلال الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وبرامج المنح الدراسية فى اليابان، فى إطار الشراكة المصرية اليابانية للتعليم، مؤكدا حرص بلاده على استمرار تفعيل التعاون بين البلدين فى شتى المجالات.

وقدم الدكتور عمرو عدلى فى كلمته الشكر لمجلس أمناء الجامعة على الثقة والدعم، مضيفا حرصه على العمل خلال فترة قيادته للجامعة لتكملة خطتها التطويرية والاستفادة من سمعتها الراقية وإنجازاتها السابقة للحصول على كوادر جديدة قومية ودولية.

وتم خلال احتفالية تنصيب رئيس الجامعة الجديد، عرض السيرة الذاتية للدكتور عمرو عدلى، وملامح الخطة الاستراتيجية للجامعة، والتى تضمنت تقييم لاحتياجات سوق العمل الدولى فى المستقبل، كما شهدت الاحتفالية تقديم عرض فنى لطلاب الجامعة.

وشهدت الاحتفالية حضور الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لشئون المشروعات القومية والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور هانى هلال رئيس مجلس إدارة جامعة سنجور، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، الدكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومى ووزير التخطيط السابق.

الدكتور ماساكى سوزوكى نائب رئيس الجامعة لشئون العلاقات الإقليمية والدولية، والدكتور جوتو ساتوشى نائب رئيس الجامعة للبحث العلمى، والدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للتعليم والشئون الأكاديمية، وأعضاء مجلس الأمناء من الجانبين المصرى واليابانى وعمداء الكليات والمراكز بالجامعة.