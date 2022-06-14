الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يزور أرمينيا (صور)

جدة - نرمين السيد - زار السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأرمينية يريفان تلبيةً للدعوة الموجهة له من وزارة الخارجية الأرمنية لبحث سبل التعاون مع الوكالة، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 30 عاماً على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فى 1992.





ونظمت سفارة جمهورية مصر العربية بيريفان عددًا من اللقاءات للأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية مع كل من نائب وزير الخارجية، وقائد جهاز الشرطة، والمعهد الدبلوماسى الأرمينى، وجامعة يريفان الحكومية، والأكاديمية الوطنية للعلوم.





واستعرض، من جانبه، السفير محمد خليل أنشطة الوكالة المختلفة والدورات التدريبية التى تنظمها إلى جانب المساعدات الفنية التى تقدمها لمختلف الدول ومنها أرمينيا، وذلك فى ظل مشاركة أرمينيا فى العديد من أنشطة الوكالة المتعلقة ببناء القدرات.

وبلغ عدد المشاركين الأرمينيين فى هذه الأنشطة نحو ألفى شخص من مختلف التخصصات، وذلك منذ نشأة الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع دول الكومنولث عام 1992 الذى تم دمجه لاحقًا عام 2014 فى الكيان الجديد للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حيث تمثل تلك البرامج منصة لتبادل الخبرات وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، كما بحث الجانبان عددًا من المقترحات التى يمكن تضمينها فى إطار برامج عمل الوكالة خلال الفترة المقبلة.