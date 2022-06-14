الحجز إلكترونى.. الإسكندرية تكشف عن منظومة دخول الشواطئ

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الاسكندرية برئاسة جمال رشاد، عن تفعيل منظومة الحجز الإلكترونى لدخول الشواطئ عبر الموقع الإلكترونى Www.catr.gov.eg تنفيذا لتكليفات المحافظ محمد الشريف.





وشدد المحافظ على جميع الجهات التنفيذية بضرورة تفعيل الخدمات الإلكترونية تسهيلا على المواطنين ولضمان وصول الخدمات المقدمة بشكل عادل للجميع. وتخضع الشواطئ منذ بداية موسم الصيف وحتى الآن للتشغيل التجريبى لخدمة حجز دخول الشواطئ إلكترونيا، حيث بلغ إجمالى عدد الحجوزات الإلكترونية لدخول الشواطئ 440 حجزا. وأكد الشريف -فى تصريح اليوم الثلاثاء- أن تفعيل الخدمات إلكترونيا يأتى فى إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمانا لوصولها لمستحقيها ولمنع أى شكل من أشكال استغلال المواطن. وناشد محافظ الإسكندرية رواد الشواطئ سواء من أهالى عروس البحر المتوسط أو زوارها بالتسهيل على أنفسهم والحجز إلكترونيا لدخول الشواطئ عبر موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف. من جانبه أوضح جمال رشاد، أن منظومة الحجز الإلكترونى لدخول الشواطئ يوفر لرواد الشاطئ حجز أماكنهم بالصفوف الأولى وطبقا لأولوية الوصول مما يسهل عليهم دخول الشواطئ والاستمتاع بها ويوفر لهم وقت وجهد كبير، وخاصة مع تزايد أعداد المصطافين فى موسم الصيف.

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