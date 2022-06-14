فصل الكهرباء عن 24 قرية فى كفر الشيخ غدا

جدة - نرمين السيد - أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء فصل التيار الكهربائى عن 24 قرية وتوابعهم بسيدى سالم ومطوبس، والحامول، وقلين، وفوه، ودسوق، غدًا الأربعاء، لإجراء الصيانة الدورية، وتركيب عدد من الأعمدة الجديدة، من الساعة التاسعة والربع حتى الساعة الثالثة عصرًا.





سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى دخول 5 شباس عمير بقلين، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى كفر العرى جنوب دسوق، وتتأثر بعملية كفر العرب والقبايل، كما تم فصل التيار الكهربائى عن الغنايمة بسيدى سالم، ويتأثر بعملية الفصل الغنايمة وتوابعها. كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن رى 3 الخفى بالحامول، ويتأثر بالفصل 45 والرقوه و46 و44 والمحلاوية والطرفيات، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى شمشيرة بمطوبس، وتتأثر بعملية الفصل قرية شمشيرة وتوابعها. كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى أبو دراز، وتتأثر بعملية الفصل قرية أبو دراز وتوابعها، كما سيتم الفصل التيار الكهربائى عن عدد من المغذيات لتركيب أعمدة إنارة، وهى مغذيات الشاعر والمغنى وخليج بحرى وبرمبال والقنال ومعدية رشيد2، وتتأثر بالفل قرى الشاعر وتوابعها، والقنى وعزبة عمرو والهكوسى، وقرى خليج بحرى، وبرمبال وجزء من منية المرشد، وكوم دميس وتوابعها، والبصرات والربايعة.

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