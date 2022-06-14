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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /704439/شرطة-مزيفة-ضبط-عصابة-خطفت-صاحب-شركة-بأكتوبر

نجحت رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في ضبط 3 متهمين بخطف صاحب شركة في مدينة 6 أكتوبر، وطلب فدية من أسرته، وتم تحرير المحضر، وإحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيقات.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد باختطاف عدد من الأشخاص "مالك شركة استيراد وتصدير" داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات تبين أن 3 متهمين بينهم مقاول وراء ارتكاب الجريمة، حيث ادعوا أنهم ضباط شرطة، واستدرجوا المجني عليه إلى شقة بمدينة 6 أكتوبر، واختطفوه وطلبوا فدية من أسرته، نتيجة معاملات مالية بينهم.

ضبط المتهمين

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، فتحرر محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.

سقوط تاجر مخدرات بـ قبل ترويجه 510 طربة حشيش بالقاهرة

نجحت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إحباط ترويج نحو 510 طربة لمخدر الحشيش عثر عليها بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة عندما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى – الأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن القاهرة نشاط أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع .

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة ، وبحوزته 510 طربة لمخدر الحشيش وزنت 51 كيلو جرام – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – ملصقات وإسطمبات خشبية - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات .

قيمة المضبوطات

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3 مليون و570 ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .