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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /704437/سقوط-تاجر-مخدرات-قبل-ترويجه-510-طربة-حشيش-بالقاهرة-صور

نجحت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إحباط ترويج نحو 510 طربة لمخدر الحشيش عثر عليها بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة عندما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى – الأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن القاهرة نشاط أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع .

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة ، وبحوزته 510 طربة لمخدر الحشيش وزنت 51 كيلو جرام – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – ملصقات وإسطمبات خشبية - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات .

قيمة المضبوطات

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3 مليون و570 ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ضبط لصين تخصصا فى إرتكاب حوادث السرقات بالجيزة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة ، ونجحت في ضبط شخصين لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في إرتكاب حوادث السرقات المتنوعة بأسلوب الخطف بمدينة 6 اكتوبر بالجيزة.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بدون لوحات بمحاولة أحدهما الإستيلاء منه على "مظروف يحوى بعض الأوراق الهامة" وفرا هاربان .

التحريات والمعلومات

أكدت المعلومات والتحريات أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "أحدهما له معلومات جنائية" ، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما دارجة نارية بدون لوحات معدنية خاصة بأحدهما وبحوزتهما طبنجة معدلة – سلاح أبيض، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأنهما قاما بالتخلص من الأوراق المستولى عليها ، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث السرقات المتنوعة بأسلوب الخطف ، وإعترفا بإرتكابهما (15) واقعة أخرى وبإرشادهما أمكن ضبط بعض المبالغ المالية وأضافا بأنفاقهما باقى المبالغ فى سداد ديونهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.