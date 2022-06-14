 Vodafone فودافون تحذر عملائها.. لهذا السبب

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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - حذرت Vodafone فودافون عملائها في مصر ومختلف الدول العربية من سرقة البيانات، مطالبة عملاء فودافون بحماية خطوطهم ومحافظهم الإلكترونية، وعدم الانتباه إلى أي رسائل تصل إلى عملاء فودافون تطالبهم بالإدلاء ببياناتهم، ويقدم دوت الخليج تفاصيل تحذيرات فودافون لعملائها.

تحذيرات فودافون

حذرت فودافون عملائها من وجود رنة من مكالمة فائتة من أرقام دولية غير معروفة، مشيرة إلى عدم معاودة الاتصال بهذه الأرقام مرة أخرى لأن الاتصال يعني محاول سرقة رصيدك، فعذراً لا تعاود الاتصال بأرقام دولية غير معروفة مرة أخرى.

شركة فودافون

ونفت شركة فودافون قيامها باتصال من قبل أحد عملاء فودافون للمستخدمين يطالبهم باستلام هدية وفي المقابل يجب تحويل مبلغ صغير من المال عن طريق البنك أو فوري، مؤكدة أن فودافون لن تحصل أي رسوم مالية في مقابل هدية، وأن أي مسابقة أو خدمة يتم الإعلان عنها على القنوات الرسمية.

حماية عملاء فودافون

شددت فودافون على ضرورة قفل التليفون المحمول برمز أو بالبصمة أو كلمة سر وفي حال فقدانه يجب تحرير محضر رسمي باستخدام رقم المسلسل الموجود على علبة المحمول، والتوجه إلى أحد فورع فودافون لإيقاف شريحة الخط، مع ضرورة عدم تشغيل البلوتوث إلا في حال استخدامه فقط.

وجدير بالذكر نفت فودافون استلام مكالمة هاتفية من أحد الأشخاص يطلب فيها تحديث بيانات كارت الشحن ويطلب آخر 6 أرقام فأحذر إنه أحد النصابين يحاول النصب عليك وهدفه هو الاستيلاء على كارت الشحن الخاص بك، أما عن قسم خدمة العملاء فأنت من يتصل به في حال وجود مشكلة.