انت الان تتابع تفاصيل خبر الشعب الجمهورى بسوهاج يكرم أوائل الإعدادية فى احتفالية بحضور قيادات التعليم والمحافظة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /704435/الشعب-الجمهورى-بسوهاج-يكرم-أوائل-الإعدادية-فى-احتفالية-بحضور-قيادات-التعليم-والمحافظة

نظمت أمانة حزب الشعب الجمهورى بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس محمد عويضة، أمين الحزب، احتفالية كبرى لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية بالدائرة الرابعة (طهطا- طما- جهينة) وعددهم ٣٩ طالب وطالبة تحت رعاية النائب نشأت فؤاد عباس عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بسوهاج عن الدائرة الرابعة وأمين الحزب بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة نائباُ عن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ووكلاء وزارة التربية والتعليم والأوقاف والرى بسوهاج والنائب شعبان لطفى والنائبة نانسى نعيم عن حزب الشعب الجمهورى والنائب مصطفى سالم والنائبة غادة الضبع والنائب ابراهيم خليفة أبو دوح عن حزب مستقبل وطن وعدد من قيادات التعليم والشخصيات العامة والدينية ممثلين عن الأزهر والكنيسة.

وبدأت فعاليات الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ جمال أبو حربه، ثم عزف السلام الجمهوري ثم كلمة عن العلم وفضله على الفرد والمجتمع.

دوت الخليج

من جانبه، ألقى المهندس محمد عويضة، أمين الحزب بسوهاج، كلمة رحب فيها بضيوف الحفل، وقدم الشكر للواء طارق الفقى محافظ سوهاج والقيادات التنفيذية على دعمهم العملية التعليمية فى محافظة سوهاج ومشاركتهم الفعالة والمستمرة مع الحزب فى كافة الأنشطة التى تخدم المواطن السوهاجى.

وأكد عويضة، على استمرار دعم الحزب للمتفوقين من أبناء المحافظة، متمنينا أن يواصلوا نجاحهم حتى يكونوا علماء وأطباء وكوادر شبابية ناجحة، قادرة على تحديات المستقبل ورفعت شأن المجتمع.

وفى سياق متصل، تقدم النائب نشأت فؤاد عباس عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بسوهاج بالشكر لضيوف الحفل على تلبية دعوة الحزب لمشاركة الطلاب المتفوقين فرحتهم، موكدًا أن الصعيد دائما هو منبت العلماء ورواد النهضة متمنيا أن يكون من بين الأجيال القادمة نماذج مضيئة أمثال رفاعة الطهطاوى و أحمد زويل.

واختتم اللواء عصام الليثي السكرتير العام لمحافظة سوهاج بكلمة، نقل فيها تحيات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج للحضور الكريم ،مؤكدًا على دعم المحافظة للطلاب وخاصة المتفوقين منهم، متقدمًا بالشكر لحزب الشعب الجمهورى بسوهاج نوابا وأعضاء هيئة مكتب برئاسة المهندس محمد عويضة، أمين الحزب على المشاركة الفعالة والمثمرة مع محافظة سوهاج فى المشاركة فى الانشطة وتكريم الطلاب والمبادرات الشبابية والتعليمية والمجتمعية التي يقوم بها الحزب فى محافظة سوهاج.

الشعب الجمهورى بسوهاج يكرم أوائل الإعدادية فى احتفالية بحضور قيادات التعليم والمحافظة

وفى نهاية الحفل، كرم حزب الشعب الجمهورى الطلاب المشاركين بشهادات تقدير وجوائز مالية وكذلك تقديم دروع الشكر لمحافظ سوهاج وقيادات التعليم بسوهاج ورؤساء المدن ومديرى الإدارات التعليمية مع التقاط الصور التذكارية.

وكان حزب الشعب الجمهورى بسوهاج قدم "مباشر مباشر" على صفحته الرسمية لتغطية فعاليات الحفلة وتكريم الطلاب.