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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /704434/نتفليكس-تطرح-برومو-الجزء-الثاني-من--مسلسل-Squid-game-فيديو

دوت الخليج يرصد برومو الجزء الثاني من لعبة الحبار.

لعبة الحبار الجزء الثاني

واتضح خلال البرومو أن جائزة الفائز تتخطى الـ 4 ملايين دولار، وسيشارك بالمسابقة أكثر من 400 شخص.

أعلنت المنصة العالمية «نتفليكس» عن تقديم جزء ثان من من مسلسل «لعبة الحبار _ Squid Game»، بعدما حقق الموسم الأول من العمل نجاحًا كبيرًا

وأصدرت «نتفليكس» عبر صفحتها الرسمي بموقع «إنستجرام» بيانًا تعلن فيه عن تقديم جزء ثان من العمل، جاء فيه: «جولة جديدة كاملة قادمة، لقد استغرق الأمر 12 عامًا لإحياء الموسم الأول من لعبة Squid العام الماضي، لكن استغرق الأمر 12 يومًا لتصبح Squid Game أكثر مسلسلات Netflix شهرة على الإطلاق.

وعلقت المنصة العاملية على البيان الذي نشرته بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»: «تم التحقق تم تجديد لعبة SQUID GAME رسميًا للموسم 2».

قصة مسلسل لعبة الحبار

وتدور أحداث مسلسل Squid Game المكون من 9 حلقات حول مجموعة من الأشخاص يشاركون في سلسلة من الألعاب المميتة للفوز بجائزة مالية قدرها 45.6 مليار وون (38.5 مليون دولار أمريكي).

بدأ تصوير مسلسل لعبة الحبار في عام 2019، لكن بسبب اجتياح فيروس كورونا تم إيقاف تصوير المسلسل، ليتم استكماله مجددًا في مطلع العام الماضي 2021، وكان في البداية يحمل اسم «الجولة السادسة»، وتم تغييره بعد ذلك إلى اسم لعبة الحبار « Squid Game ».

يجسد مسلسل لعبة الحبار Squid Game المجتمع الرأسمالي من خلال تلك الألعاب، حيث أوضح أحد النقاد الفنيين الكوريين أن السبب وراء إيقاء الشخصية «كي – هون»، على قيد الحياة ليس لأنه اتخذ القرارات بنية حسنة، بل لسبب حسن حظه وهذا هو واقعنا، حيث أن القواعد في المجتمع بسيطة، وهناك رابحون وخاسرون، لكن المشكلة ليست فيمن يربح أو يخسر، إنما البيئة التي يحصل فيها الفائز على كل شئ ويبقى الخاسر بلا شئ».

كان الجزء الأول من مسلسل لعبة الحبار Squid Game من بطولة لي جونج جاي، بارك هاي سو، واي هاي جون، أوه يونج سو، هيون جونج، ومن تأليف وإخراج هوانج دونج هيوك.