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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /704433/أحمد-محسنتوجيهات-السيسي-بتأجيل-زيادة-أسعار-الكهرباء-للمرة-الثالثة-انحياز-للمواطن-المصري

ثمن النائب أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، قيام الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي، بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة، رغم زيادة أسعار الغاز، قائلا إنه انحياز صريح من جانب القيادة السياسية للمواطن المصري، ورغبة في التخفيف من أعبائه المعيشية.

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ونوه محسن، في تصريحات له اليوم، بما قاله الرئيس السيسي، إن الدولة قررت تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة، تخفيفا للأحمال الواقعة على عاتق المصريين، جراء الأزمات الاقتصادية العالمية، مشددا على أن القرار سيفيد نحو 17 مليون أسرة مصرية بشكل مباشر، وبما يتخطى الـ60 مليون مواطن.

ولفت عضو زراعة الشيوخ، إلى أن قرار الرئيس السيسي وكما قال بنفسه لا يعني أن الدولة تَمن على المواطن المصري به، ولكنها منحازة له، وتشعر بمشاكله والأوجاع الاقتصادية والاجتماعية جراء موجة التضخم العالمي، مؤكدا أن الدولة تبذل أقصى طاقتها للتخفيف عن المواطن وبالخصوص محدودي الدخل، وتتحمل الفرق في الأسعار، رغم زيادة أسعار الغاز والبترول عالميا والمستخدمة في محطات الكهرباء.

أحمد محسن : توجيهات السيسي بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة انحياز للمواطن المصري

واختتم نائب الصعيد، بالتأكيد على أن قرار الرئيس السيسي، أسعد ملايين المصريين الذين يعرفون تماما، حجم الضغوط على الدولة وحجم المعاناة جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، معربا عن ثقته التامة بعبور الوطن هذه الأزمة بسلام تحت قيادته الرشيدة ورؤاها للمستقبل، وانحيازها لملايين المصريين.