انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير الرياضة عن اتحاد الكرة: "مش هنتحمل أخطاء الآخر كتير" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /704431/وزير-الرياضة-عن-اتحاد-الكرة-مش-هنتحمل-أخطاء-الآخر-كتير

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن سيكون هناك قرار، يوم، الخميس بشأن تحقيقات اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أنه قد وصل خطاب من الأهلي يطلب فيه نتائج التحقيقات الجارية، وقد ردت الوزارة بأنه سيكون هناك قرار يوم الخميس المقبل.

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وأضاف "صبحي"، خلال لقاء مسجل، عرضه برنامج مع مسئوليتي المذاع على فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه الوزارة ليس لها صفة مباشر مع الكاف إلا أنه سيكون هناك تواصل معهم الفترة القادمة.

وتحدث عن المنتخب المصري، حيث أشار إلى أنه "ليس دور الوزير أن يتعاقد مع مدرب للمنتخب، وفي حال وجود مشكلة، أكيد هعرف اتصرف، الكرة مزاج مصري، ولا ن نتحمل كتير في خطأ الآخر، لازم يبقا في استدامة وتطوير للمنظومة الرياضية".

وتابع: "المنتخب في مرحلة انتقالية، وشايف إن المنتخب قوي خلال الفترة المقبلة، ومزيد من التصميم والعمل هيرجع المنتخب تاني"، مردفًا: “نحن نناقش مشروع كرة القدم لكي يدخل المنتخب بشكل جيد حتى 2023 كأس الأمم الإفريقية، و2024 تصفيات كأس العالم”.

وأكد على ضرورة صدور قرارات من اتحاد الكرة، لتصحيح الوضع الحالي، مشيرًا إلى هناك جمعية عمومية تراقب أداء اتحاد الكرة والوزارة تراقب الأداء المالي.

المنتخب يخسر من كوريا الجنوبية

وانتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره كوريا الجنوبية، بنتيجة بأربع أهداف مقابل هدف للفراعنة، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب"سول".

الأهلي يخاطب وزير الشباب والرياضة من أجل الإعلان عن نتائج التحقيقات التي تجريها اللجنة العليا لبحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد.

أرسل النادي الأهلي خطابًا لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يطلب فيه الاعلان عن نتائج التحقيقات التي تجريها اللجنة العليا لبحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد.

وتابع بيان الأهلي، والتي أمر بإجرائها وزير الرياضة للوقوف على كافة الملابسات الخاصة بأزمة خطاب تنظيم المباراة النهائية لدوري الأبطال.. وما جرى من اتحاد الكرة المصري في هذا الشأن وتسبب في ضياع حق مصر قبل أن يضيع حق النادي الأهلي.. وذلك في ضوء الخطاب الذي أرسله الدكتور أشرف صبحي للنادي قبل أيام.