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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /704430/إعلام-المصريين-الأحرار-بالوادى-الجديد-يدشن-برنامج--معلومة-في-حكاية-لتعزيز-ثقافة-براعم-المحافظة

أطلقت أمانة الإعلام بحزب المصريين الأحرار بمحافظة الوادى الجديد برنامج ثقافي تحت عنوان " معلومة في حكاية" لتعزيز الوعي المعرفي للشباب وبراعم المحافظة بالتراث والثقافة في ضوء البرنامج العام للحزب لخدمة وإعداد براعم وشباب واعي وواعد.

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قال اسعد سعد فرح، أمين محافظة الوادى الجديد وعضو الهيئة العليا، إن أمانة الإعلام بالمحافظة بالتنسيق مع الأمانة المركزية تستهدف تنفيذ أفضل أداء لتعزيز البناء المعرفي والوعي لدى الشباب والبراعم في ضوء البرنامج العام للحزب الاهتمام بالأجيال القادمة، ولذا أطلق برنامج عبر السوشيال ميديا بعنوان معلومة في حكاية.

وأضاف أسعد، أن البرنامج يشرف عليه وليد بدر مسؤول إعلام المحافظة في ضوء العمل على مواكبة العصر والرقمنة والتواصل مع الشارع بكافة السبل المتاحة، واستغلال النشاط الصيفي في اشياء مفيدة لبراعم المحافظة وتعزيز الجوانب الثقافية.

إعلام المصريين الأحرار بالوادى الجديد يدشن برنامج " معلومة في حكاية" لتعزيز ثقافة براعم المحافظة

وأشار إلى ان البرنامج يتناول معلومات عن أهم الأماكن السياحية بالمحافظة وأيضا الشخصيات السياسية المرموقة وأحداث سياسية تهدف بناء الهوية المصرية لدى النشء، ويعكف على تقديمه شباب واعد من لجنة الإعلام وطلاب المدارس وذوي الهمم يشاركون في مضامين البرنامج .