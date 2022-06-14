مفيش كسور ولا نزيف..ألاء سقطت من الطابق الـ 11 وتوفت بهدوء| فيديو

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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /704429/مفيش-كسور-ولا-نزيفألاء-سقطت-من-الطابق-الـ-11-وتوفت-بهدوء-فيديو

شهدت منطقة الطالبية بالجيزة واقعة غريبة، لم تحدث من قبل بسقوط فتاة عمرها 11 عاما من الطابق الـ 11 في مسكنها، ووفاتها، ولكن الغريب في الأمر هو سقوطها دون أن يحدث لها أى إصابات أو نزيف من جسدها أو كسور أو جروح، ومن خلال ذلك التقرير يرصد دوت الخليج لكم تلك القصة على لسان والدتها.

فتقول والدتها إن ألا تجلس بصحبتها وتقوم بأخذها معها إلى العمل يوميا، وفي يوم وفاتها لم تذهب معها إلى العمل، وإنها هى تعاني من حالات تشنج، وتركتها نائمة ذلك اليوم، وذهبت للعمل وفور مغادرتها هاتفها حارس العقار وأخبرها بسقوط نجلتها.

عدم وجود نزيف أو كسور بجسدها

وأضافت غنها فور عودتها ورؤيتها نجلتها على الأرض لم ترى بها أى إصابات أو نزيف من جسدها أو جروح، وكانت في الفترة الأخيرة فرحانة جدا، وأصحابها أبلغوها بأن نجلتها أخبرتهم بسفرها بمفردها يوم الجمعة، وأنهم في ذلك الوقت لم يقوموا بحجز أوالاتفاق على سفر، وبالفعل توفت يوم الخميس ودفنت يوم الجمعة.

وداع الناس

واوضحت أن نجلتها قبل وفاتها كانت تحب الناس وتقوم بالسلام على الناس في الشارع وبتوزع عليهم لب، وأخر يوم كانت معها فيها تقوم بالسؤال على الناس، وكانت مصرة إنها تسلم عليها، وأن لديها 5 أشقاء أخرين، وإن الذي حدث لها قضاء وقدر وأنها هى تقوم بالنزول معها يوميا.

التقرير الطبي

وكشفت التقرير الطبي عدم وجود كسور أو نزيف بجسدها وأنها توفت قبل سقوطها من الطابق 11 من البرج السكني الذي تسكن فيه، وصرحت جهات التحقيق بدفنها.

بـ 11 طعنة.. شاب ينهي حياة شقيقه للخلاف على الميراث بالبحيرة

أقدم شاب على التخلص من شقيقه، بـ 11 طعنة في القلب، ليسقط جثة هامدة غارقا في دمائه، بسبب خلافات فيما بينهما على الميراث بدائرة قسم شرطة النوبارية بالبحيرة.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما تلقي مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة النوبارية بوصول جثة شاب في العقد الثالث من العمر لمستشفي النوبارية العام، غارقاٌ في دمائه، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعي “عيد جمعة” به 11 طعنة في الصدر بسلاح أبيض، ومقيم بدائرة المركز، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفي.

التحريات

وأوضحت التحريات الأولية، أن سبب القتل خلافات بين الجاني والقتيل علي الميراث، انتهت بالهجوم عليه بسلاح أبيض قام بطعنه 11 طعنة في الصدر والقلب أودت بحياته.

ضبط المتهم

تم القبض علي القاتل، وجاري استجوابه من قبل النيابة العامة، كما تم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.