انت الان تتابع تفاصيل خبر بالتعاون مع عزيز الشافعي.. محمود العسيلي يستعد لطرح أغنيته الجديدة "دوم دوم" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /704427/بالتعاون-مع-عزيز-الشافعي-محمود-العسيلي-يستعد-لطرح-أغنيته-الجديدة-دوم-دوم

أعلن الفنان محمود العسيلي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، انستجرام عن استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان “دوم دوم” التي ستكون أول تعاون بينه وبين الملحن عزيز الشافعي.

دوت الخليج يرصد لكم استعداد محمود العسيلي لطرح أغنية دوم دوم

وأعرب العسيلي عن سعادته بالتعاون لأول مرة مع الملحن عزيز الشافعي، والشاعر تامر حسين، والموزع أحمد طارق يحيى، وقال محمود العسيلي إنه تحمس لتقديم تلك الأغنية لأنها لون جديد ومختلف عليه، متمنيًا أن تنال إعجاب الجمهور بعد طرحها.

جدير بالذكر، أن شارك الفنان محمود العسيلي صورة جمعته بالهضبة عمرو دياب يبدوا أنه التقطتها في حفل غنائي جمعهما سويا، وأرفق عليها تعليق يشيد من خلاله بـ عمرو دياب.

محمود العسيلي وعمرو دياب

كتب محمود العسيلي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، معلقا على صورة جمعته بالهضبة: “حظك يبقى حلو لما تجيلك الفرصة تقرب من اسطورة عايشة في وسطينا”.

هذا وتصدر الهضبة عمرو دياب بأغنية الجديدة «اللي يمشي يمشي» تريند رقم 3 على موقع أنغامي الشهير، وذلك بعد أيام قليلة من طرحها، إذ شاركها مع الجمهور مساء يوم الخميس القبل الماضي.

وحققت أغنية عمرو دياب الجديدة «اللي يمشي يمشي» ما يقرب من 700 ألف مشاهدة في يومين فقط، ما يعد نجاحا بالغا الهضبة، وتعد أغنية “اللي يمشي يمشي”، كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع توما، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

آخر أغاني عمرو دياب

وجاءت كلمات الأغنية على النحو الأتي: “اللى يمشى يمشى، عينى على ناس أمِنتها، إتأذيت مِنها بعدها، نزلوا مِن نظرى، مش حاقول عُذرى، دول عالم عارفه نفسها، قلبى ولا طيبته نِفعته، واللى يوم سِكنُه موته، دُنيا بتعرى، ياما بتورى، كله على قد نيته، اللى يمشى يمشى زى بعضه، يبقى فضىّ سكة للى بعده، فى النداله ناس كتيرة عدوا ، دول ماشاء الله، حُب مِين ده كله منفعه، كله بقى عنده أقنعه، مين بقى برىء مين إدعىّ، مين حاتستثناه ؟، اللى حبونا مثلوا، واللى وعودونا كسلوا، يوفوا ب وعودهم، و الله يسعدهم، واللى له طريق يكمله، اللى ملىّ ايده مِننا، إفتكر نفسهُ حلمنا، فِهمهُ على قده، الغرور واخده، لِسه ماعرِفش طبعنا.

اللى شاف نفسه وإفترىّ، واللى بيبيعنى فى الدرىّ، واللى مديت له، إيدى وصفيتله، طبعه هو المُشكلة، أرمى ورا ضهرى كُل ده، ايه اللى يجبرنى على كده، ياللا أشوف نفسي، حبة مِن نفسي، فى إختيار أحلى مِن كدة ؟.