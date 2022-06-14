أحمد شوبير لاتحاد الكرة بعد رباعية كوريا الجنوبية: ارحلوا يرحمكم الله

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 09:29 مساءً -

طالب الإعلامي أحمد شوبير، مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، بالتقدم باستقالتهم، وذلك بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها المنتخب الوطني من نظيره كوريا الجنوبية برباعية مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين قبل قليل على استاد سول.

وقال شوبير عبر قناة أون تايم سبورت: ارحلوا يرحمكم الله بدون عصبية أو انفعال أو زعيق وخناق واضح أن حضرتك لن تستطيع أن تخدم واحنا مش حمل إهانات كروية أخرى، قدمنا مباراة على أسوأ ما يكون في أجواء مفيش أصعب من كدة.

أضاف: ضع استقالتك أمام الناس والناس هي اللي تقرر، داخل عشان تصلح مش قادر خلاص سلام عليكم، خلونا نفكر مرة خارج الصندوق.