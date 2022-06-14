الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وفدا من حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 09:29 مساءً - التقى وفد من حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجى الشهابي رئيس الحزب بالدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية التي ستدير الحوار الوطني، والمستشار محمود فوزى رئيس الإدارة الفنية وذلك لطرح رؤية الحزب والمحاور الرئيسية التي ضمها.

في البداية رحب ناجي الشهابي واعضاء والوفد المرافق له باختيار الكاتب الصحفى ضياء رشوان منسقا عاما للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزى رئيساً للإدارة الفنية، وأشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية بقرار إدارة الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل بتشكيل مجلس أمناء للحوار الوطني من 15 عضواً من مختلف التيارات السياسية والمجتمعية.

وأكد رئيس حزب الجيل علي ثقته فى كل الخطوات المصاحبة لدعوة الرئيس للحوار الوطنى، وأعرب عن أمله فى حوار وطنى جاد وشامل لا يقصى أحد ويشمل كل المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحيث يحقق الأهداف التى يرجوها الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب منه، بحيث يمكن الوطن الغالى من مواجهة كل التحديات الداخلية والإقليمية والدولية التى تواجهه ويتغلب عليها.

وأستعرض الشهابي والوفد المرافق له الأوراق المقدمة من الحزب حول المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتى أقترحها لتكون ضمن جدول أعمال الحوار الوطنى، وتضمنت: مستقبل الحياة الحزبية في مصر وإصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية لتقوم بدورها فى رفع معاناة الجماهير اليومية، مما يرفع معدلات الرضا الشعبي وتضمن في المحور الاقتصادي خطة لدعم الصناعة الوطنية، وتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وايضا مقترح لإجراءات اقتصادية لتحفيز الاستثمار، ورفع معدلات الاداء الاقتصادي أما بالنسبة للمحور الاجتماعي، فقد تضمن كيفية مواجهة الغلاء والاحتكار والسيطرة علي الاسواق وتحفيز المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص.

ضم الوفد الدكتور حمدى عبد اللطيف الأمين العام لحزب الجيل، محمد القاضى نائب رئيس حزب الجيل، عبد الصمد سليمان نائب رئيس الحزب، مشيرة حسين الأمين العام المساعد وأمينة المرأة، محمود عز، الأمين العام المساعد للحزب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحمد محسن قاسم أمين التنظيم ومدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد شهاب آمين الأعلام والمتحدث الرسمي، والدكتور نادر خضر آمين اللجنة الاقتصادية، عمرو فتوح آمين لجنة الصناعة، نسمة حمدي عضو أمانة الشباب وعضو التنسيقية، وريم القاضي امين مساعد أمانة الشباب و عضو التنسيقية .