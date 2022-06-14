مصطفى مدبولي: رؤية تطوير منطقة شرق بورسعيد نفذت بإرادة سياسية قوية من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 09:28 مساءً - أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في في منطقة شرق بورسعيد، موضحًا أنها جزء لا يتجزأ من المشروع الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كلها.

وقال في تصريحات، على هامش جولته بالمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إن «رؤية تطوير شرق بورسعيد كلها، كانت موجودة منذ ما يزيد عن 25 عامًا»، لافتًا إلى أن تلك الرؤية لم تنفذ فعليًا على أرض الواقع، إلا في خلال الـ7 سنوات الماضية.

وذكر أن الرؤية نفذت بإرادة سياسية قوية جدًا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومتابعة شبه يومية، وتنفيذ على أرض الواقع لأعمال تعد من المعجزات الهندسية، من قبل رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، منوهًا إلى صعوبة السير على الأرض في السابق.

وتابع: «الجلوس في مبنى بهذا الشكل ونتحدث على حجم مصانع وموانئ وأرصفة بالكيلومترات، إعجاز هندسي بكل المقاييس»، متوجهًا بالشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركات المقاولات المصرية على جهودهم المبذولة.

وأردف: «حققوا الحلم الموجود في المرجعيات والتقارير والدراسات التخطيطية، على أنه مشروع عبقري ونقطة التقاء لكل قارات العالم، ولولا الإرادة السياسية للرئيس ومتابعته الدؤوبة لتنفيذ المشروع ما كنا لنقف الآن على هذا المكان».

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى محافظة بورسعيد، في زيارة لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يرافقه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بالمنطقة الاقتصادية التي تعدُ أحد أذرع الدولة المصرية لتحقيق التنمية، من خلال ما تتمتع به من إمكانات ومزايا تنافسية، في مقدمتها مناطقها الصناعية وموانئها التابعة، مشدداً على الدعم الكامل الذي تقدمه القيادة السياسية للمنطقة الاقتصادية، ومشيراً إلى أهمية الدور التنموي الذي تقوم به.