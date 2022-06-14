سفير القاهرة لدى نواكشوط يستعرض التجربة المصرية فى الاستزراع السمكى

جدة - نرمين السيد - استعرض السفير المصرى لدى موريتانيا، السفير خالد يوسف، مع وزير الصيد والاقتصاد البحرى الموريتانى محمد ولد عابدين ولد امعييف اليوم الثلاثاء فى نواكشوط التجربة المصرية الرائدة فى مجال الاستزراع السمكى.





وقال السفير خالد يوسف -فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء- إن المباحثات كانت مثمرة، وتطرقت إلى كيفية الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة فى مجال الاستزراع السمكى، والحرص على تعزيز التعاون مع الجانب الموريتانى فى مجال الصيد البحرى.

وأوضح السفير:أنه بحث مع الوزير ولد امعييف تنظيم التعاون مع الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك لتمكين المستثمرين المصريين من شراء الأسماك الموريتانية مباشرة من موريتانيا.

كما أضاف أنه تم بحث التعاون مع الشركة الموريتانية لبناء السفن لاستفادتها من الخبرة والإمكانيات المصرية فى بناء السفن وتوريدها للجانب الموريتانى أو تأجيرها وفق الاحتياج.

وتناول اللقاء التعاون بين موريتانيا والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والاتفاقية الموقعة الأسبوع الماضى لإقامة مقر إقليمى فى شمال إفريقيا للأكاديمية فى نواكشوط.