القائم بعمل وزير الصحة يوجه بتطوير مستشفى مارينا فى مطروح

جدة - نرمين السيد - وجه وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بسرعة الانتهاء من الأعمال التطويرية والإنشائية بمشروع تطوير وتجهيز مستشفى مارينا المركزى، بمحافظة مطروح.





جاء ذلك فى إطار زيارته الميدانية للمنشآت الصحية فى محافظتى الإسكندرية ومطروح، اليوم الثلاثاء، لمتابعة أعمال التطوير والإنشاء وأعمال تجهيز المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الطبية الحديثة، علاوة على تذليل العقبات التى تواجه سير عمل المنظومة الصحية، بالتزامن مع بد تردد المصطافين على الأماكن والتجمعات السياحية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لـ وزارة الصحة والسكان، إلى أن مستشفى مارينا المركزى تبلغ مساحته 460 متر مربع، ويضم عيادات "الباطنة، الأسنان، الجراحة، الانف والاذن، والرمد، الجراحة"، بالإضافة إلى حجرات "العناية المركزة وتشمل على 3 أسرة، الأفاقة وبها 4 أسرة، والتعقييم، العمليات، الأشعة، والطوارئ".

وتابع أن الوزير وجه بزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى وتخصيص وحدة للإسعاف مجهزة بأحدث المستلزمات الطبية، وزيادة المساحات الخضراء التى تساهم فى توفير بيئة صحية وآمنة للمترددين على المستشفى.

وأكد أن الوزير اطلع على الرسومات الهندسية لأعمال تطوير وإنشاء مستشفى مارينا المركزى، مؤكدا أهمية المستشفى خاصةً خلال فترات الصيف، موضحًا أن الوزير تفقد أعمال إنشاء وتطوير الغرف الداخلية وأقسام "الاستقبال والطوارئ، تحت الملاحظة، العمليات الجراحية" علاوة على أماكن المخصصة للعيادات الخارجية.

ولفت إلى أن الوزير وجه بسرعة تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية وغير الطبية، بحيث يصبح صرحا طبيا متكاملا يقدم أفضل الخدمات الطبية، وفقا لمعايير الجودة العالمية، مضيفا أن الوزير أشاد بانتظام سير الأعمال الإنشائية والتطوير وتوجه بالشكر لكافة العاملين على تجهيز المستشفى.

رافق الوزير خلال جولته الميدانية اليوم، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى بالوزارة، والدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة مطروح.